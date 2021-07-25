Побачимо, – у Держдепі США не відкидають введення санкцій проти Тупицького
Джерело:"Радіо Свобода"
У Державному департаменті США прокоментували можливе введення санкцій проти ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького. У відомстві не виключають такі дії.
Втім остаточної відповіді наразі ще немає. Про це розповів тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент.
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Кент відповів, чи можливі санкції США проти Тупицького
Журналістка "Радіо Свобода" повідомила, що Київ звертався до Вашингтона з закликом застосувати санкції проти ексочільника КСУ Тупицького. І запитала, чи може Кент підтвердити цю інформацію.
Американський чиновник не відповів прямо. Втім зауважив, що США завжди шукають можливість використати механізми в законодавстві для підтримки верховенства права і боротьби з корумпованими офіційними особами.
Під час інтерв'ю тимчасовому повіреному у справах США поставили питання "Чи може він підтвердити або спростувати звернення України до Білого Дому щодо санкції проти Тупицького".
"Побачимо", – лише додав він.
Суд визнав незаконним указ про скасування призначення Тупицького
- Володимир Зеленський підписав у березні видав указ про скасування призначення Олександра Тупицьким головою Конституційного Суду.
- Втім вже 14 липня Верховний Суд визнав підписаний президентом документ незаконним і протиправним.
- В Офісі Президента заявили, що збираються оскаржувати це судове рішення, яке спрямоване проти конкретних законів щодо суддів та правосуддя.
- Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що глава держави неприємно здивований рішенням касаційного суду у складі ВС. І збирається подати відповідну скаргу.