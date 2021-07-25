Побачимо, – у Держдепі США не відкидають введення санкцій проти Тупицького

У Державному департаменті США прокоментували можливе введення санкцій проти ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького. У відомстві не виключають такі дії.

Втім остаточної відповіді наразі ще немає. Про це розповів тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

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Кент відповів, чи можливі санкції США проти Тупицького

Журналістка "Радіо Свобода" повідомила, що Київ звертався до Вашингтона з закликом застосувати санкції проти ексочільника КСУ Тупицького. І запитала, чи може Кент підтвердити цю інформацію.

Американський чиновник не відповів прямо. Втім зауважив, що США завжди шукають можливість використати механізми в законодавстві для підтримки верховенства права і боротьби з корумпованими офіційними особами.

Під час інтерв'ю тимчасовому повіреному у справах США поставили питання "Чи може він підтвердити або спростувати звернення України до Білого Дому щодо санкції проти Тупицького".

"Побачимо", – лише додав він.

Суд визнав незаконним указ про скасування призначення Тупицького

Володимир Зеленський підписав у березні видав указ про скасування призначення Олександра Тупицьким головою Конституційного Суду.

Втім вже 14 липня Верховний Суд визнав підписаний президентом документ незаконним і протиправним.

В Офісі Президента заявили, що збираються оскаржувати це судове рішення, яке спрямоване проти конкретних законів щодо суддів та правосуддя.

Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що глава держави неприємно здивований рішенням касаційного суду у складі ВС. І збирається подати відповідну скаргу.



Чим відзначився Тупицький / Інфографіка 24 каналу