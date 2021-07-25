Побачимо, – у Держдепі США не відкидають введення санкцій проти Тупицького

25 липня 2021 , 17:58
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Джерело:

"Радіо Свобода"

У Державному департаменті США прокоментували можливе введення санкцій проти ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького. У відомстві не виключають такі дії.

Втім остаточної відповіді наразі ще немає. Про це розповів тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

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Кент відповів, чи можливі санкції США проти Тупицького

Журналістка "Радіо Свобода" повідомила, що Київ звертався до Вашингтона з закликом застосувати санкції проти ексочільника КСУ Тупицького. І запитала, чи може Кент підтвердити цю інформацію.

Американський чиновник не відповів прямо. Втім зауважив, що США завжди шукають можливість використати механізми в законодавстві для підтримки верховенства права і боротьби з корумпованими офіційними особами.

Під час інтерв'ю тимчасовому повіреному у справах США поставили питання "Чи може він підтвердити або спростувати звернення України до Білого Дому щодо санкції проти Тупицького".

"Побачимо", – лише додав він.

Суд визнав незаконним указ про скасування призначення Тупицького

  • Володимир Зеленський підписав у березні видав указ про скасування призначення Олександра Тупицьким головою Конституційного Суду.
  • Втім вже 14 липня Верховний Суд визнав підписаний президентом документ незаконним і протиправним.
  • В Офісі Президента заявили, що збираються оскаржувати це судове рішення, яке спрямоване проти конкретних законів щодо суддів та правосуддя.
  • Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що глава держави неприємно здивований рішенням касаційного суду у складі ВС. І збирається подати відповідну скаргу.


Чим відзначився Тупицький / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марина Васильєва