У Держдепі США пояснили, чому не хочуть превентивних санкцій проти Росії

Превентивне введення санкцій проти Росії до вторгнення в Україну буде менш ефективним. Таке пояснення висловила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

На запитання про те, чи планує президент США Джо Байден накласти вето на законопроєкт про санкції проти Росії, якщо в ньому передбачать превентивне введення обмежень, вона відповіла, що стримування краще працює в умовах стратегічної невизначеності.

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"Що стосується цього пакету санкцій, то, знаєте, стримування найкраще працює тоді, коли є деяка стратегічна невизначеність щодо того, що конкретно ми збираємося робити", – наголосила Нуланд.

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Вона пояснила, що санкції Сполучених Штатів проти Росії передбачають економічні заходи та експортний контроль.

Якщо ми санкції розкриємо зараз, тоді Росія зможе почати вживати заходів щодо пом'якшення наслідків, і нам це здається безглуздим,

– зазначила Нуланд.

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