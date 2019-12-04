Державні облігації: як заробити гроші, не виходячи з дому

Пасивний дохід, що не потребує значних зусиль. Саме так характеризують фахівці заробіток, що приносять державні облігації.

Основними перевагами є те, що ОВДП, на відміну від інших подібних фінансових інструментів, не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, а також на 100% гарантовані державою. Тож, інвестор без жодних ризиків може забрати свої гроші у будь-який момент.

Придбати державні облігації може кожен охочий: від мами в декреті до власника великої бізнес-корпорації. Для цього потрібно обрати брокера, який зможе в цьому допомогти.

Читайте також: Надійність та висока дохідність – державні облігації продовжують приваблювати інвесторів

Ігор має власний бізнес у сфері нерухомості. Аби примножувати свої заощадження, він вирішив придбати ОВДП. Спершу звернувся до державних банків, але стикнувся із значними незручностями, тож зупинив свій вибір на компанії Фрідом Фінанс Україна.

"Є низка моментів, з якими доводиться стикатися інвестору: потрібно шукати депозитарій, укладати угоду з брокером, а потім звітувати перед податковою. Я зрозумів, що не маю на все це часу, і якраз натрапив на статтю про Фрідом Фінанс Україна – нового брокера, що з'явився на українському ринку. На відміну від банків тут мені запропонували структурний продукт, що враховує додаткові нюанси. Тобто, всі питання за тебе вже вирішені і це дуже зручно. До того ж, у Фрідом Фінанс Україна є зворотній викуп цінних паперів – це значний плюс", – стверджує підприємець Ігор.

До того ж, у компанії немає жодних обмежень щодо купівлі держоблігацій. Тобто, можна придбати навіть одну за 1150 гривень. Нині річна ставка складає 13%, тож придбавши 100 одиниць, за рік інвестор отримає 14 950 гривень пасивного доходу.

Всю інформацію щодо операцій на власному рахунку вкладник може відстежувати в особистому кабінеті клієнта, стверджує Денис Білий, аналітик з інвестицій компанії Фрідом Фінанс Україна:

Інвестор може дізнатись, скільки ОВДП є в його власності, скільки коштів в нього є на рахунку та переглянути поточні котирування цінних паперів на ринку. Через особистий кабінет ви можете спостерігати за динамікою тих чи інших фінансових інструментів та купувати їх, або ж продавати,

– запевняє Денис Білий.

Окрім цього, за кожним інвестором, незалежно від суми вкладення, закріплюється інвестиційний консультант, до якого клієнт компанії може звернутися онлайн або ж під час особистого візиту.

Читайте також: Фінансові брокери: як обрати надійного партнера для купівлі державних облігацій

Компанія Фрідом Фінанс Україна – єдина інвестиційна компанія, що має філії у 12 містах України.

Загалом, за оцінками фахівців, попит на державні облігації з боку фізичних осіб не падає. Лише за останні пів року кількість інвестицій у такі цінні папери зросла на два мільярди.