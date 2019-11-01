Фінансові брокери: як обрати надійного партнера для купівлі державних облігацій

Державні облігації продовжують набирати популярності. Лише за останні пів року кількість ОВДП в обігу зросла на 120 мільярдів гривень, підрахували аналітики.

Таку зацікавленість цінними паперами пов’язують з тим, що такий вид інвестицій має мінімум ризиків, адже повністю гарантується державою. До того ж не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і має дохідність вищу, ніж інші види заощаджень. Нині середня річна ставка за державними облігаціями складає 15% у гривні та 5% у доларах.

Детальніше: Державні облігації нарозхват: українці масово інвестують у середньострокові ОВДП

Перед тим, як інвестувати в державні облігації, потрібно ретельно обрати фінансового брокера. Тобто компанію-торговця, через яку ви можете купити облігації, та визначитися з депозитарієм – установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому облігації будуть враховуватись і зберігатися.

Аби впевнитись, що ви дійсно обрали надійну компанію, необхідно, в першу чергу, звернути увагу на її репутацію та пересвідчитися у наявності відповідних ліцензій, стверджує Тарас Гандзій, інвестиційний експерт компанії Фрідом ФІНАНС УКРАЇНА:

Наша компанія має всі ліцензії відповідно до українського законодавства, і вони перебувають у відкритому доступі для клієнтів – на нашому сайті. Це свідчить про прозорість компанії,

– запевняє Тарас Гандзій.

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Розміщення акцій компанії на відомих світових біржах є ще однією гарантією надійності фінансової установи. Зокрема, холдинг "Freedom finance" FREEDOM HOLDING CORP (до складу якого входить ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА") нещодавно отримав дозвіл на розміщення власних акцій на американській фондовій біржі NasdaqNASDAQ – це одна з найбільших фондових бірж у світі. Що знову ж таки свідчить про публічність та прозорість компанії.

Після того, як визначились з брокером, саме час обрати цінні папери, в які інвестувати. Цей вибір залежить від багатьох факторів, але досвідчений торговець завжди допоможе в цьому клієнтові. У компанії Фрідом ФінансТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС Україна" за кожним вкладником закріпляється інвестиційний експерт, який супроводжує його під час всіх операцій та допомагає розібратись в усіх нюансах.

Коли вибір зроблено, залишається лише прийти з паспортом в одну з філій обраної компанії та підписати відповідний договір. На цю процедуру ви витратите не більше часу, ніж на одну філіжанку кави.