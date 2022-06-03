У Держприкордонслужбі оцінили ймовірність повторного вторгнення на Півночі

Російські окупанти укріплюють свої позиції біля кордону з Сумською та Чернігівською областями. Крім того, вони здійснюють переміщення військ.

Загрозу повторного нападу на Сумську та Чернігівську області в ефірі національного телемарафону оцінив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Про це повідомляє 24 канал.

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Такого угруповання, яке повторно могло б здійснити вторгнення в Україну на напрямку Чернігівщини або Сумщини ми не фіксуємо,

– повідомив Демченко.

Він зазначив, що наразі не можливо точно встановити кількість російських бійців та техніки, які перебувають біля кордону.

Водночас Демченко пояснив, чому ворог щодня обстрілює прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської області. Окупанти роблять це для того, щоб стримати там українських військових. Вони змушують Україну тримати сили біля кордону, а не перекидала їх на загрозливіші напрямки.

Речник служби запевнив, що наші прикордонники укріплюють позиції і зроблять все, щоб у разі повторного наступу не впустити ворога.

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Росіяни щодня обстрілюють прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей зі своєї території. Лише за ніч та ранок 3 червня в регіони прилетіли щонайменше 100 ворожих ракет та мін. Відомо, що окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню та мінометів. На щастя, внаслідок потужного обстрілу суттєвих руйнувань немає. За попередніми даними, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Втрат серед військових теж немає.

Зауважимо, обстрілювали Сумщину і ввечері 2 червня. Тоді російські загарбники відкривали вогонь з мінометів по Миропільській громаді. Загалом нарахували близько 20 "прильотів".

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Влада Києва наголосила, що загроза нападу на столицю зберігатиметься до кінця війни. Однак для повторного наступу ворогу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку. Зробити це раптово або швидко у сьогоднішніх умовах – неможливо. Водночас Київ готується до можливої загрози.

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