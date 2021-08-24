Держсекретар США передав вітання Україні з нагоди Дня Незалежності

США продовжуватимуть підтримувати євроатлантичну інтеграцію України та боротьбу з агресією Росії. Країна залишиться відданою зміцненню відносин з нашою державою.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він переконаний, що демократична Україна відповідає інтересам не лише свого народу, а й США та міжнародної спільноти

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США – партнер України

За словами Блінкена, США залишаються близьким партнером української держави у боротьбі з корупцією, сприянні економічному зростанню та у виконанні обіцянок Революції гідності.

Ми продовжимо підтримувати вас у ваших зусиллях щодо досягнення євроатлантичних прагнень, відновлення та гарантування безпеки міжнародно визнаних кордонів України й захисту від агресії Росії,

– наголосив держсекретар США.

Як він зазначив, український народ може пишатися своїми досягненнями, здобутими впродовж 30 років Незалежності.

З нагоди 30-річчя Незалежності України у центрі Києва відбувся військовий парад. У ньому взяли участь понад 5 тисяч військових, зокрема й представники інших країн.

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