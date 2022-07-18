Тримають великі десантні кораблі, – в ОК "Південь" оцінили загрозу у Чорному морі від росіян
росіяни тримають корабельне угруповування, яке контролює ситуацію в північно-західній частині Чорного моря. Проте перебувають на такій відстані, яка знаходиться в безпековій зоні для того, щоб не отримати від українських захисників ракетне ураження.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла керівниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Вона зазначила, що росіяни тримаються ближче до тимчасово окупованого Криму, але у своїй зоні висвітлення надводної обстановки.
"Вони нас тримають і можуть досягати ракетами "Калібр", якими споряджені", – повідомила Наталія Гуменюк.
Десантні кораблі
За її словами, росіяни ще й тримають великі десантні кораблі. Це необхідно для того, щоб продовжувати психологічний тиск імовірності десантної операції.
"Хоча ми розуміємо, що вже стільки місяців вона не проводиться і її доцільність навряд чи буде ефективною. Але божевільність нашого ворога дозволяє припускати будь-які моменти", – додала Гуменюк.
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