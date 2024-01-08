Техніка горіла у полі: український десантник в одному бою знищив чотири російські ББМ

Десантники 79 ОДШБр продовжують стримувати ворога. В одному бою протитанкіст цієї бригади знищив чотири бойові броньовані машини. Українському захисникові вдалося зірвати ворожу атаку.

Як зазначили у Десантно-штурмових військах ЗСУ, техніка окупантів залишилася горіти у полі. Більшість бійців ворожої піхоти було знищено.

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Десантник ЗСУ в одному бою спалив чотири російські ББМ

Десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади продовжують відбивати ворожі атаки на Донеччині, утримуючи визначені рубежі оборони.

Нещодавно ворог знову зробив спробу прорвати оборонні порядки Таврійських десантників, кинувши на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою. Втім, атаку було успішно відбито.

У цьому бою особливо відзначився протитанкіст одного з підрозділів бригади – молодший сержант Андрій на позивний "Сєдой". Влучними пострілами з протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" він знищив чотири броньовані машини, зірвавши атаку ворога,

– йдеться в повідомленні.

У такий спосіб військовий збільшив особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць.

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