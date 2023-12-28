"Чітко розумів усі ризики": десантник за кілька днів збив 5 російських БпЛА

Десантники 79 ОДШБр продовжують стримувати ворога на Донеччині. Один із військових бригади за кілька днів на позиції збив 4 російські FPV-дрони та один БпЛА типу Mavic.

Одним із вправних воїнів виявився молодший сержант Дмитро, інформує 24 Канал. Армієць збив ворожі дрони з автомата Калашникова.

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Росіяни почали атакувати позиції десантників із Миколаєва дронами-камікадзе. Після чергового прильоту ворожого БпЛА, Дмитро визначив маршрут польоту дрона, підготував зброю та чекав на ворожий безпілотник.

Захисник виліз на земляний насип укріплення. Усе, аби привернути увагу оператора російського дрона на себе. Коли БпЛА помітив ціль та почав атакувати десантника, Дмитро збив ворожий безпілотник двома пострілами з автомата.

Я чітко розумів усі ризики, пов'язані з цим варіантом двобою. Адже, якби я схибив, то шансів уціліти у мене не залишалось. Але я був упевненим у собі, адже завжди добре стріляв і до того ж гарно підготувався,

– розповів десантник.

Автомат, з якого стріляв військовий, був обладнаний оптичним прицілом. Це допомогло йому легше влучити у дрон. Загалом Дмитро збив 4 російські FPV-дрони. Згодом окупанти відправили ще один БпЛА – Mavic зі скидом, аби поцілити у військового. Однак його десантник теж приземлив.

"Я не примушую своїх бійців до таких дій, адже вони є дуже небезпечними – з дронами-камікадзе потрібно боротися за допомогою РЕБ. Водночас можу відзначити вправність воїна, що у ситуації, яка склалася, діяв мужньо й рішуче – як і належить десантнику", – розказав командир Дмитра.

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