Десантники 80-ї ОДШБр знищили за добу 12 ворожих танків
Джерело:Генштаб ЗСУ
Учора, 7 липня, 80-та окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України повідомила про новий блискавичний результат на полі бою. Лише за одну добу українським захисникам вдалося знищити 12 російських танків.
Про це розповіли у Генштабі ЗСУ. Повідомляється, що масове знищення російської техніки відбулося у результаті стрілецького бою на східному напрямку.
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Десантники 80-ї ОДШБр про нові досягнення на полі бою
Як прокоментували у Генштабі, бій, що почався напередодні, був важкий та виснажливий, особливо для російської сторони.
Окупанти з самого ранку наче з ланцюга зірвались. Вирішивши погратись у "Курську Дугу-2", рушили на позиції ЗСУ танками, намагаючись вогнем і бронею проламати нашу оборону. Та на будь-яку силу знайдеться інша сила,
– розповіли у Генштабі.
Так, українські десантники змогли прорахувати дії ворога й належно підготувалися до зустрічі з танковою армадою.
Перші 2 російських танки були знищені на початку наступу із засідки. Наступну групу танків спалили за допомогою ручних гранатометів (РПГ), комплексів NLAW та Javelin. Ще 2 – підбила артилерія.
Попри чималі втрати ворог й надалі намагався просуватися далі. Як повідомили захисники, окупанти планували захопити плацдарм та закріпитись. Щоб не допустити цього, 80 бригада, у взаємодії з іншими десантно-штурмовими підрозділами ЗСУ та артилерією, продовжувала завдавати ворогу вогневого ураження. У результаті впродовж дня десантники ліквідували:
- 12 танків,
- 5 БТРів,
- 1 вантажівку окупантів.
Військові зазначають, що зазнавши значних втрат ворог припинив наступ і відступив.Зверніть увагу. Станом на 8 липня Генштаб ЗСУ повідомив про 36 900 ліквідованих окупантів. За даними відомства, російські окупанти зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку.
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