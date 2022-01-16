Десантники з повітря точково знищують ворога на Донбасі: вражаюче відео

Українські воїни на Донбасі показали, як відпрацьовують точкові удари по російських окупантах. Їм допомагають побратими з десантно-штурмової групи "Ведмеді".

Завдяки таким точковим ударам хочуть показати російським ворогам міць нашої армії. Військові наголошують, що окупанти мають про це пам'ятати і боятися.

До теми Головнокомандувач ЗСУ взяв участь у засіданні військового комітету НАТО

Ворог має розуміти, що на нашій землі ходити небезпечно. Кладуть прямо як шари у лузу,

– мовиться у дописі.

Як готуються ЗСУ до ймовірного нападу Росії

Збройні сили України почали інтенсивну льотну підготовку на базових та оперативних аеродромах. Військові льотчики налітали понад 200 годин.

Також керівники оборонних підприємств та Сухопутних військ працюють над переозброєнням Збройних сил. В Києві пройшла зустріч з керівниками 15 основних державних та недержаних підприємств оборонно-промислового комплексу.

Поблизу тимчасово окупованого Росією Криму відбулися тренування Збройних сил України. На Херсонщині навчались гранатометні підрозділи "Південь". Українські захисники відпрацювали різні навички. Зокрема, вони виконували вогневі завдання зі знищення танків.

Вам необхідно знати про міць ЗСУ: дивіться відео

Повний допис у телеграмі

І знову показуємо роботу побратимів з ДШГ "Ведмеді", які допомагають з точковими ударами по російських окупантах. Ворог має розуміти, на нашій землі ходити небезпечно .

Кладуть прямо як шари у лузу.