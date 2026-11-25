Січеславські десантники 25 листопада зірвали штурм окупантів на південних околицях Добропілля на Донеччині. Ворог намагався прорватися на двох бронемашинах під прикриттям сильного вітру, проте був ущент розбитий.

Подробиці відбиття атаки оприлюднили у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.

Як десантники зірвали ворожий план?

Російські військові сподівалися, що сильний штормовий вітер унеможливить роботу безпілотників, тому висунулися вперед групою з 11 осіб за підтримки броні. Проте розрахунок FPV-дронів помітив ворожу колону завчасно та завдав першого удару.

Після влучання першого безпілотника загарбники спробували перегрупуватися в іншу бойову машину та продовжити прорив у напрямку Добропілля. Однак цей маневр провалився: ворожа техніка підірвалася на мінному полі.

Вцілілі штурмовики розбіглися по прилеглій лісосмузі, намагаючись сховатися від переслідування. Злагоджена співпраця екіпажів БпЛА різних підрозділів не залишила їм шансів на порятунок – ворожий наступ остаточно ліквідували.

Ворог був впевнений, що при таких погодних умовах з сильним вітром жодного дрона не може бути в повітрі. Помилявся. Ефекту несподіванки не вийшло,

– зазначили десантники.

Подробиці проведеної операції: дивіться відео

Раніше військовий наголошував, що подібні механізовані штурми окупантів перетворюються на чергові банзай-атаки.