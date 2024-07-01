Портал до пекла: штурм росіян на Донеччині потужно розбили десантники
В районі Новомихайлівки десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили 7 ворожих бойових машин піхоти.
Росіяни відкрили портал у пекло
Наразі у мережі опублікували кадри відпрацювання по ворогу. Захисники не залишили ворогу жодного шансу, адже навіть тих окупантів, які вціліли, було знищено авіабомбами.
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Справжній портал до пекла відкрили окупанти у районі Новомихайлівки на Донеччині – і продовжують заходити у нього цілими колонами,
– прокоментували у бригаді.
На відео видно, що по бойових машинах противника відпрацювали протитанковими засобами, мінами та FPV-дронами. А вцілілих російських піхотинців, які сховалися в одному з будинків, смерть наздогнала завдяки розвідувальному дрону, який навів на росіян авіабомби.
Відбиття штурму біля Новомихайлівки: відео
По ворогу відпрацювали авіабомбою
Тип авіабомби, якою завдавали удари по позиції противника, невідомий.
"Частина росіян виявилась дивовижно живучою – і змогла укритись в одному з будинків. Але українська авіація, що нас підтримує, не залишила загарбникам жодного шансу. Точно у ціль", – йдеться у повідомленні десантників.
Повітряні сили Збройних Сил України все частіше застосовують високоточні авіабомби проти скупчень російської піхоти.