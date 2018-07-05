Десерти із сезонних ягід: смачні рецепти
У літній час потіште себе десертами з сезонних ягід – такі страви дуже смачні та корисні.
Рецепти десертів із літніми ягодами
Швидкий пиріг з чорницями
Інгредієнти
1 кг чорниці
1/3 і 1/4 склянки цукру
1,5 склянки і 1 столова ложка борошна
2 чайні ложки порошку для випічки
1/4 чайної ложки солі
1 чайна ложка лимонної цедри
6 столові ложок несолоного вершкового масла, нарізаного кубиками
1,5 склянки вершків для збивання
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Рецепт приготування чорничного пирога
Розігріти духовку до 190 градусів. Прямо в формі для випічки ретельно перемішати чорницю, 1/3 склянки цукру і 1 столову ложку борошна.
У середній мисці змішати пекарський порошок, просіяне борошно, сіль, цедру і цукор, який залишився. Додати масло і перетерти пальцями в крихту, щоб масло не розтануло. Додати 3/4 склянки і 2 столові ложки вершків і перемішати.
Вилити тісто на ягоди за допомогою столової ложки (воно може покрити не всю поверхню). Випікати, поки сік ягід не закипить, а тісто не зарум’яниться (приблизно 40 хвилин). Можна прикрасити вершками, які залишилися.
Малиновий фруктовий лід
Інгредієнти
2,5 склянки свіжої малини
1 стакан пакетованого ягідного соку
2 столові ложки ягідного лікеру
Рецепт приготування малинового фруктового льоду
Перетерти ягоди в блендері, додати сік і лікер, перемішати ще раз. Розлити пюре стаканчики, в кожен увіткнути дерев'яні палички. Поставити в морозилку мінімум на 3 години, потім подавати. Малину можна замінити іншими ягодами, наприклад, полуницею.
Швидкий полуничний пиріг
Інгредієнти
4 столові ложки борошна
2 столові ложки вівсянки
2 чайні ложки цукру
1/4 чайної ложки соди
дрібка солі
1 столова ложка холодного вершкового масла
3 столові ложки молока
3-4 полуниці, порізані скибочками
маленька порція ванільного або грецького йогурту
Рецепт приготування полуничного пирога
Розігріти духовку до 200 градусів і поставити в неї деко, вистелене промасленим папером.
У мисці злегка перемішати борошно, вівсянку, цукор, соду і сіль.
Додати масло і розтерти суміш. Вона має не розтанути, а утворити крихту. Влити молоко і знову злегка перемішати.
Сформувати з тіста кулю і випікати її 15-18 хвилин, поки не стане коричневою.
Розрізати остиглий корж навпіл, верхню половину прикрасити полуницею, на нижню викласти йогурт і все з'єднати.