Десерти із сезонних ягід: смачні рецепти

У літній час потіште себе десертами з сезонних ягід – такі страви дуже смачні та корисні.

Рецепти десертів із літніми ягодами

Швидкий пиріг з чорницями

Інгредієнти

1 кг чорниці

1/3 і 1/4 склянки цукру

1,5 склянки і 1 столова ложка борошна

2 чайні ложки порошку для випічки

1/4 чайної ложки солі

1 чайна ложка лимонної цедри

6 столові ложок несолоного вершкового масла, нарізаного кубиками

1,5 склянки вершків для збивання

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Рецепт приготування чорничного пирога

Розігріти духовку до 190 градусів. Прямо в формі для випічки ретельно перемішати чорницю, 1/3 склянки цукру і 1 столову ложку борошна.

У середній мисці змішати пекарський порошок, просіяне борошно, сіль, цедру і цукор, який залишився. Додати масло і перетерти пальцями в крихту, щоб масло не розтануло. Додати 3/4 склянки і 2 столові ложки вершків і перемішати.

Вилити тісто на ягоди за допомогою столової ложки (воно може покрити не всю поверхню). Випікати, поки сік ягід не закипить, а тісто не зарум’яниться (приблизно 40 хвилин). Можна прикрасити вершками, які залишилися.

Малиновий фруктовий лід

Інгредієнти

2,5 склянки свіжої малини

1 стакан пакетованого ягідного соку

2 столові ложки ягідного лікеру

Рецепт приготування малинового фруктового льоду

Перетерти ягоди в блендері, додати сік і лікер, перемішати ще раз. Розлити пюре стаканчики, в кожен увіткнути дерев'яні палички. Поставити в морозилку мінімум на 3 години, потім подавати. Малину можна замінити іншими ягодами, наприклад, полуницею.

Швидкий полуничний пиріг

Інгредієнти

4 столові ложки борошна

2 столові ложки вівсянки

2 чайні ложки цукру

1/4 чайної ложки соди

дрібка солі

1 столова ложка холодного вершкового масла

3 столові ложки молока

3-4 полуниці, порізані скибочками

маленька порція ванільного або грецького йогурту

Рецепт приготування полуничного пирога

Розігріти духовку до 200 градусів і поставити в неї деко, вистелене промасленим папером.

У мисці злегка перемішати борошно, вівсянку, цукор, соду і сіль.

Додати масло і розтерти суміш. Вона має не розтанути, а утворити крихту. Влити молоко і знову злегка перемішати.

Сформувати з тіста кулю і випікати її 15-18 хвилин, поки не стане коричневою.

Розрізати остиглий корж навпіл, верхню половину прикрасити полуницею, на нижню викласти йогурт і все з'єднати.