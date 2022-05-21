Дещо гидкіше за "бавовну": у Саратові посеред міста забив фонтан з каналізації

Поки мешканці багатьох російських областей чують "хлопки", у Саратові все пішло значно далі. Просто посеред міста забив фонтан з каналізації.

Такий "ароматний фонтан" бив у місті близько пів години. Відходами з каналізації залило дорогу, припарковані автомобілі та дерева.

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Жителі Саратова скаржаться на сморід

Фонтан вдалося зупинити. В найкращих російських традиціях, місце, де прорвало каналізацію, помітили гілками з дерев.

Каналізаційні відходи залили щонайменше 2 автомобілі, які були припарковані неподалік. Один уже найімовірніше повезли на автомийку відмивати від бруду.

Тепер мешканці цілого мікрорайону Саратова скаржаться на сморід.



Наслідки "ароматного фонтану" в Саратові / Фото росЗМІ

Прибирати наслідки прориву каналізації в місті ліквідовувати поки що ніхто не поспішає.

Фонтан з каналізації в Саратові: дивіться відео

Тим часом у Росії чують "бавовну"

У Бєлгороді та області неспокійно уже з кінця березня. Там чи не щоночі щось відбувається – чутно "хлопки", бачать "шари", люди панікують та бояться початку воєнних дій.

Зокрема, 1 травня там спалахнули резервуари з паливом, а мешканці повідомляли про вибухи. Згодом з'ясували, що то були приміщення, які належать Міноборони Росії.

Росія намагається звинуватити у вибухах Україну. Зокрема через те, що Бєлгородська область Росії межує з українськими Харківською та Сумською областями.

Володимир Зеленський коментував питання щодо атаки на Бєлгород. Президент України сказав, що не обговорює жодного з його наказів як головнокомандувача.

Однак "хлопає" не лише у Бєлгороді. Наприклад, 2 травня масштабна пожежа сталася на Пермському пороховому заводі. Двоє працівниць загинуло, а ще одна – постраждала.

У ніч із 2 на 3 травня у Підмосков'ї загорівся склад видавництва "Просвещение", яке хоче прибрати будь-які згадки про Україну зі своїх підручників.5 травня у Нижньовартовську двоє невідомих закидали коктейлями Молотова будівлю військкомату.

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