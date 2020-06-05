Дизайнерська компанія Keilhauer представила колекцію кольорових меблів, які виготовлені з гнутої сталі, також в компанії продемонстрували сам процес їхнього виготовлення. Купити можна табурети, стільці та столи різного кольору.

Стільці можуть мати або дерев'яні сидіння або оббиті піною, текстилем чи шкірою, пише Dezeen.

Вас зацікавить: Безпечне чаювання: дизайнер розробив захисні щитки для відвідувачів кафе після пандемії

Вони прості, але витончені. Йдеться про те, щоб зробити простір трохи спокійнішим, – пояснили свою позицію в компанії.



Можна вибрати колір та покриття / Фото Dezeen

Продукція тепер випускатиметься у яскравому наборі з 20 стандартних кольорів, до яких щорічно додаватимуться колір року. Проте клієнти можуть зробити індивідуальне замовлення на 200 різних кольорів.



Існують різні варіанти крісел / Фото Dezeen

Вся колекція складається з вторинної сталі, стійкого твердого дерева та піни для сидіння на біологічній основі.



Так виглядає процес виготовлення меблів / Фото Dezeen

Дивіться відео процесу виготовлення меблів:

Читайте також: Стілець-шезлонг на всі випадки емоційного стану: нестандартний проєкт від японців

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням