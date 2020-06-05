200 кольорів: в Канаді представили колекцію кухонних меблів з гнутого металу – фото
Дизайнерська компанія Keilhauer представила колекцію кольорових меблів, які виготовлені з гнутої сталі, також в компанії продемонстрували сам процес їхнього виготовлення. Купити можна табурети, стільці та столи різного кольору.
Стільці можуть мати або дерев'яні сидіння або оббиті піною, текстилем чи шкірою, пише Dezeen.
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Вони прості, але витончені. Йдеться про те, щоб зробити простір трохи спокійнішим, – пояснили свою позицію в компанії.
Можна вибрати колір та покриття / Фото Dezeen
Продукція тепер випускатиметься у яскравому наборі з 20 стандартних кольорів, до яких щорічно додаватимуться колір року. Проте клієнти можуть зробити індивідуальне замовлення на 200 різних кольорів.
Існують різні варіанти крісел / Фото Dezeen
Вся колекція складається з вторинної сталі, стійкого твердого дерева та піни для сидіння на біологічній основі.
Так виглядає процес виготовлення меблів / Фото Dezeen
Дивіться відео процесу виготовлення меблів:
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