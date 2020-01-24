20 креативних ідей для інтер'єру будинку – фото

Зразкове дотримання правил певного стилю не завжди приносить бажаний ефект. Інколи для того, щоб справді відчувати себе затишно, треба вдатись до кардинальної зміни звичного елементу дизайну або навіть цілої кімнати. Пропозиції щодо креативних дизайнерських рішень дивіться у нашому матеріалі.

Не обов'язково мати будинок мрії, щоб почуватись в ньому комфортно.

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20 креативних ідей для інтер'єру

"Вбудований" диван



Відпочинок на такому дивані буде дуже атмосферним та затишним / фото: Затишок

Гамак під стелею



Поєднання практичності та естетичності для власників кількаповерхових будинків / фото: Затишок

Ліжко на цілу кімнату



Впасти з такого ліжка буде лише приємно / фото: Затишок

Фотошпалери



Сьогодні є дуже багато креативних варіантів / фото: Затишок

Лавка у ванній кімнаті



Так комфортно у ванній не буває ніде / фото: Затишок

Підвіконня



Ідеальне місце для читання улюбленої книги /фото: Затишок

Використання всіх шпарин



Для маленьких кухонь треба підбирати багатофункціональні меблі / фото: Затишок

Комод



Для тих, в кого проблеми з організацією одягу / фото: Затишок

"Гуртожиток"



Правильне рішення для великої сім'ї / фото: Затишок

Бібліотека під сходами



Розміщуйте недалеко від "читального" підвіконня /фото: Затишок

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Подіум



Економить місце в крихітній дитячій кімнаті /фото: Затишок

Душ "за стіною"



Зручно та красиво / фото: Затишок

Будинок на дереві



Навіть старе дерево може послужити частиною фундаменту / фото: Затишок

Маленький холодильник



Ніби створений для зберігання пива /фото: Затишок

Кімната самітника



Інтроверти оцінять /фото: Затишок

Двері для кота



Слідкуйте лише, щоб до дому приходив лише ваш кіт / фото: Затишок

Секретна кімната



Стане в нагоді в кожному будинку / фото: Затишок

Подвійна раковина



Практичне і стильне рішення для ванни / фото: Затишок

Висувна шафа



Допоможе збільшити робочу поверхню під час приготування їжі / фото: Затишок

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Дві посудомийки



Якщо кухня маленька, а сім'я велика, то це найкращий вихід /фото: Затишок

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням