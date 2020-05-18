Біле на білому: абсолютно нова концепція фотостудії з Китаю

Виставковий зал мистецького простору для весільної фотографії у Гуанчжоу виглядає дещо футуристично. Дизайн натхненний форматом музею, а автори проєкту переконані, що саме їх задум докорінно змінить поняття класичної весільної фотосесії.

Територія будівлі не виглядає, як класична фотостудія – основною різницею є гра зі світлом. Під різними кутами, та сама біла стіна, може виглядати навіть темносірою, пише видання Archdaily.

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Кожна виставкова площа поділена за розмірами. Деякі місця вищі, а деякі місця нижчі, окрім того, для кращого розуміння архітектурної думки, дизайнери майже не використовують дверей. Через високі та низькі перегородки цей простір має межі.



Автори проєкту сподіваються, що простір сподобається відвідувачам / фото: Archdaily

Для того щоб зробити простір жвавішим, автори імітували просвіт у приміщенні та розробили різні форми вбудованих ламп. З високої підвісної стелі світло сяє, як у печері, що дає відвідувачам художнє відчуття світла.

На деяких стінах спроєктували кілька отворів неправильної форми і назвали ці світлові дірки "зірками". Кожна "зірка" повільно світиться і тьмяніє в порядку в різний час. Це не тільки не впливає на основне освітлення, але й дозволяє відвідувачам побачити основні моменти цього простору, а фотографам побачити постановку кадру в цілому.



Вбудовані світильники створюють відчуття зоряного неба / фото: Archdaily

Cвітильники, взаємодіючи зі стіною, гармонійно поєднуються з деталями в інтер'єрі, що надає відвідувачам відчуття неба, всіяного зірками.



Емблема студії віддалено нагадує зірку Давида / фото: Archdaily

Архітектори сподіваються, що цей простір має певний рівень відкритості та толерантності, аби люди почували себе максимально комфортно та невимушено.

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