Білл Гейтс придбав унікальну екологічну яхту: приголомшливі фото та відео

Співзасновник корпорації Microsoft придбав перше у світі судно, яке працює на рідкому водні, а замість шкідливих викидів, воно продукує звичайну воду. Яхта під назвою Aqua може пройти понад 6,5 тисяч кілометрів без дозаправки зі швидкістю до 17 вузлів. Вартість супермоделі становить 644 мільйони доларів.

Унікальне судно, довжиною 112 метрів, спроєктувала компанія Sinot. Проєкт сформований на основі креслень моделі, яку представили в 2019 році під час яхт-шоу в Монако. Про це повідомляє видання The Telegraph.

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За словами яхт-дизайнера Сандера Сіно, розробники прагнули перевершити себе, і створити ексклюзивну супер'яхту, в якій втіляться всі надсучасні та оригінальні технології. На воду готове судно планують спустити в 2024 році.



Унікальна розробка данських архітекторів

У трюмі яхти міститься кілька 28-тонних герметичних резервуарів для зберігання рідкого водню за умови, якщо температура сягне навіть екстремальної позначки в -250 градусів за Цельсієм. Рідкий водень перетворюється на електричну енергію за допомогою паливних елементів, і лише вода є побічним продуктом.



Технічне оснащення екологічного судна

112-метрова яхта має п'ять палуб, на яких можуть одночасно розміститися 14 гостей та 31 член екіпажу. Дизайнери створили ексклюзивний інтер'єр, в якому гармонійно поєдналися ознаки вишуканості та мінімалізму.



Ванна кімната

На яхті буде чотири гостьові кімнати, 2 VIP-зали, спеціально створене приміщення – павільйон власника. На борту є місце для зберігання човнів, гідроциклів.



Спеціальне ізольоване приміщення для власника яхти

На яхті буде спеціально створена кімната-кінотеатр, басейн просто неба, власна вертолітна площадка.



Басейн на палубі



Окрема кімната, стилізована під beauty-salon



Одна із спалень



Кімната-кінотеатр

Також на яхті є великий оздоровчий центр із кімнатою для масажу, йога-студією, тренажерами.



Гідромасажна кімната



Кімната для СПА-процедур

За словами розробників, вони створили аквакімнату "останнє слово в релаксації, аквакімнату, в якій власник яхти зможе насолоджуватися життям". Своєрідна обсерваторія розташована на носі судна, тож звідти можна бачити вражаючі морські пейзажі.



Аквакімната

Відео: огляд екологічної яхти Aqua