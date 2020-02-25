Ближче до природи: на березі океану побудують будинок в дюнах – фото

Архітектурна студія Studio Vural спроєктувала приморське житло для відпочинку, яке буквально "вирізане" в піщаних дюнах. Будівництво розпочнеться вже восени.

Будинок буде розташований на півострові Кейп-Код, що у штаті Массачусетс (США), пише Dezeen.

Схоже: Єднання з природою: у Вірменії побудують стильний готель в горах – фото

За задумом, нове архітектурне диво матиме два поверхи, та посередині буде "порізана" піщаними дюнами.



Помешкання буде "вирізане" в дюнах / фото: Dezeen

Автори обіцяють, що житло не руйнуватиме берегової лінії та гармонійно вливатиметься в ландшафт.



На даху будівлі буде рости звичайна трава / фото: Dezeen

Оскільки будинок видно з моря лише як коло з вирізом, він непогано поєднується з природою,

– розповів голова студії Селім Вурал.

Верхній поверх будинку матиме господарські функції. Зокрема, там розміщуватимуться кухня та обідня зона.



Інтер'єр буде оформлений в мінімалістичному стилі / фото: Dezeen

Внизу облаштують спальні та вітальню. Стіни будуть виготовлені із залізобетону та матимуть великі міцні вікна, адже конструкція покликана протистояти штормам.

Читайте також: Яскравий мінімалізм: в центрі Палермо завершили комплекс із трьох квартир – фото



З верхнього поверху відкриватиметься краєвид на Атлантичний океан / фото: Dezeen

Враховуючи неможливість підключення будинку до електроенергії центрального постачання, нове житло обладнають сонячними панелями.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням