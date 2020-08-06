Будинок в будинку: в Мадриді відкрили ресторан, де всередині вирощують їжу – фото інтер'єру
В іспанській столиці дизайнерська компанія Run Run Run розробила дизайн для приміщення, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку. Простір вміщає ресторан, бар та спортзал. Облицювання та елементи декору в закладі разом створюють дуже незвичний інтер'єр.
Заклад працює як міська техно-ферма, пише Archdaily.
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За словами дизайнерів, інтер'єр розроблений таким чином, щоб сприяти індивідуалізму, який набув нової хвилі популярності на гребені пандемії.
В інтер'єрі переважає жовтий колір / Фото Archdaily
Загалом заклад можна схарактеризувати як будівлю, яка вбудована в іншу будівлю. Адже заклад має власні стіни та навіть дах.
Їжу вирощують просто в ресторані / Фото Archdaily
Цікаво, що в просторі між стінами вирощуються рослини, які потім готують у ресторані. В невеликій теплиці також розміщені душові кабіни, шафки та кухня.
Душова кабіна тут теж розташована за склом / Фото Archdaily
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Весь простір побудований навколо відкритої кухні, яка пропонує альтернативу поділу між робочими зонами та зонами харчування.
Дивіться більше фото дивного інтер'єру будівлі в будівлі:
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