В іспанській столиці дизайнерська компанія Run Run Run розробила дизайн для приміщення, яке розташоване на першому поверсі багатоквартирного будинку. Простір вміщає ресторан, бар та спортзал. Облицювання та елементи декору в закладі разом створюють дуже незвичний інтер'єр.

Заклад працює як міська техно-ферма, пише Archdaily.

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За словами дизайнерів, інтер'єр розроблений таким чином, щоб сприяти індивідуалізму, який набув нової хвилі популярності на гребені пандемії.



В інтер'єрі переважає жовтий колір / Фото Archdaily

Загалом заклад можна схарактеризувати як будівлю, яка вбудована в іншу будівлю. Адже заклад має власні стіни та навіть дах.



Їжу вирощують просто в ресторані / Фото Archdaily

Цікаво, що в просторі між стінами вирощуються рослини, які потім готують у ресторані. В невеликій теплиці також розміщені душові кабіни, шафки та кухня.



Душова кабіна тут теж розташована за склом / Фото Archdaily

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Весь простір побудований навколо відкритої кухні, яка пропонує альтернативу поділу між робочими зонами та зонами харчування.

Дивіться більше фото дивного інтер'єру будівлі в будівлі: