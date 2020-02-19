Будинок-шале: на Гаваях побудували дім з шикарним видом на Тихий океан – фото

Будинок, де площа даху перевищує об'єм самого будинку – це про шале. Саме балансуючи між традиційними помешканнями гавайців та сучасністю, американська фірма Walker Warner Architects побудувала будинок-шале на Великому острові Гаваї.

Про реалізований архітектурний проєкт пише Dezeen.

До слова: Дім з очима: В Австрії побудували незвичний будинок з видом на Альпи – фото

Житло площею 445 квадратних метрів розташоване на пагорбі, тому з вікон відкривається вид на Тихий океан та сусідній острів Мауї.



В будинку є все необхідне / фото: Dezeen

Подвір'я будинку обставлене дерев'яними щитами, а дизайн екстер'єру відтворює зовнішній вигляд традиційних для Гаваїв будинків-шале.



Найкращий краєвид на океан відкривається з вітальні та спалень / фото: Dezeen

Багато переплетених колон, "солом'яні" покрівлі та ромбоїдні віконні та дверні отвори - це сучасна інтерпретація ранніх гавайських укриттів,

– розповів представник фірми.



На острові багато зелені / фото: Dezeen

На першому поверсі будинок має гараж та рекреаційне приміщення. Останнє навіть має засклений куточок з розсувними панелями. Також на першому рівні є скляна вітальня, яка з'єднується з внутрішнім двориком, який накритий підвісним дахом.

Вас може зацікавити: Поєднання скла та бетону: польська художниця відкрила креативну студію – фото



Такі будинки найкраще підійдуть лише для тропічного або субтропічного клімату / фото: Dezeen

На двох інших поверхах розташовані спальні та гостьовий люкс. Господарська частина включає приватний двір та бібліотеку. Також окремо від будинку розташовані домашня кухня, вітальня та їдальня.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням