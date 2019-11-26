Дизайнер створив диван зі старих речей від Balenciaga: фото

Дизайнер у США вигадав куди подіти браковані та нерозпродані речі з минулих сезонів. З них тепер робитимуть дивани.

Диван у Гаррі Нурієва вийшов прозорим, повідомляє Vogue.

Серцевина дивана виготовлена з манекенної основи, яка обгорнена одягом Balenciaga з колекцій з кількох минулих років.

Читайте ще: Дизайн однокімнатної квартири з лоджією – варіанти оформлення

Одяг або пошкоджений, непроданий, або залишки, що залишилися з попередніх сезонів у мене вдома. Ефект - яскравий калейдоскоп одягу з акцентованими кольорами. На деяких речах видно напис "Balenciaga" – так, ніби товар красиво поставили у сушарку зі скляними дверцятами,

– розповів дизайнер Гаррі Нурієв.

Дизайнер сподівається, що його концепція надихне інших творців. За його словами, він своєю роботою показує, що можна працювати з утилізованими речами та зробити це красиво, у правильній формі та з потрібним матеріалом.



Диван дозволяє відчути себе на купі одягу / фото: Vogue

Обʼєкт був створений спеціально до виставки Design Miami 2019, яка відбудеться з 4 по 8 грудня. Вона присвячена роздумам про екологічні ініціативи в моді і дизайні.

Вас зацікавить: Дизайн однокімнатної квартири: вибираємо стиль приміщення

Такий диван буде в моді, тому що вирішує проблему утилізації старих речей.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням