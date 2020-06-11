Перед покупкою каміна споживач часто цікавиться – скільки буде споживати електрокамін, щоб розуміти для себе, які витрати чекають в майбутньому.

І це не дивно, оскільки вартість електроенергії зростає з кожним роком.

Скільки споживає електрокамін

Побутує помилкова думка, що електрокамін споживає багато електроенергії. Це досить поширена помилка та міф, адже в характеристиках каміна, які працюють на обігрів, зазначено споживання від 1 до 2, 5 кВт/год і це часто відлякує клієнта. Ось тут варто внести ясність, бо у всіх електрокамінах, без винятку, візуалізація полум'я і функція обігріву (якщо вона є) працюють як паралельно, так і окремо. Крім цього, потрібно розуміти, що електрокамін – це перш за все, предмет декору, а не обігрівач. Функція обігріву – це приємний бонус, який буде доповнювати основну систему обігріву або тимчасово замінить її. У всіх електрокамінів обігрів реалізований на базі тепловентилятора, який складається з вентилятора і електричного ТЕНу. При візуалізації полум'я, споживання каміна дорівнює споживанню декількох лампочок, тобто мінімальне.

Економічні електрокаміни





На фото електрокамін Dimplex Symphony DF2608-INT

Електрокаміни Dimplex – це каміни, які відносяться до преміум сегменту. Всі 2D каміни, серія Revillusion і 5D електрокаміни створюють візуалізацію полум'я на базі LED технологій. Споживання при цьому від 0,018 до 0,03 кВт/год (залежить від моделі). Тобто, для того, щоб електрокамін спожив 1 кВт, йому потрібно працювати в режимі візуалізації полум'я безперервно близько двох днів. Трохи по-іншому йдуть справи з 3D електрокамінами (каміни з парою).

Технологічною особливістю такої візуалізації є незначний підігрів пару, на кілька градусів вище кімнатної температури, для того, щоб пара не осідала відразу, а клубочилась над муляжем дров, створюючи ефект полум'я і диму. Тому в більшості моделей використовуються звичайні лампи для підсвічування полум'я, які виділяють при роботі тепло і передають його пару, тим самим підігріваючи його. Є моделі, які мають LED підсвічування. В таких камінів вбудований малопотужний ТЕН, який і підігріває пару на кілька градусів. Такі каміни мають більш складну конструкцію, але при цьому і перевага – довговічність LED підсвічування. Всі новинки 3D камінів від Dimplex мають таку конструкцію.

Споживання електрокамінів при роботі на обігрів





На фото електрокамін Dimplex Ignite XLF 50

Як писали ми раніше, споживання каміна на візуалізацію і споживання на обігрів – це два різних параметри. Потужність обігріву залежить від моделі каміна і становить від 1,2 кВт до 2,5 кВт, споживання при цьому аналогічно потужності обігріву. Варто зауважити, що каміни, навіть класичні дров'яні каміни, давно не використовуються як основний обігрів приміщення і несуть декоративну функцію. Тому порівнювати ефективність використання каміна на обігрів з газовими котлами або конвекторами не дуже правильно. Обігрів в електрокамінах є більшою мірою додатковою функцією, а користуватися нею можна як додатковим обігрівом, коли потрібно швидко прогріти приміщення, або за допомогою якого створюється більш реалістичне відчуття каміна. Функція обігріву є не у всіх моделях, наприклад, її немає у всіх 3D камінах касетного типу, які використовуються як електрокаміни з можливістю огляду 360 градусів. Причина відсутності проста, адже камін повністю вбудовується в нішу або стільницю і видимою частиною залишається тільки муляж дров, немає куди вбудувати тепловентилятор, на відміну від камінів з корпусом.





На фото електрокамін Dimplex Сassette 1000

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