Елементи декору з металевої сітки: стильні ідеї для дому – фото

Металева сітка вже давно не використовується лише як дешевий варіант огорожі на дачній ділянці. Сьогодні дешевий та практичний матеріал можна використовувати в дизайні як інтер'єру так і екстер'єру вашого житла. Популярні ідеї для дому та саду – дивіться в матеріалі.

Декор з металевих сіток також є практичним варіантом.

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Ідеї для декору будинку з металевої сітки

Декоративні конструкції з сіткою та каменем



Сітки можна використати і в декоруванні фасаду будинку / фото: Pinterest

Дістали одноманітні горщики для рослин на подвір'ї вашого приватного будинку? Зверніть свою увагу на сітки наповнені декоративним камінням. Такий варіант виглядає стильно та свіжо в облаштуванні ландшафту подвір'я.

Мангал або камін на дворі



Такий незвичний мангал можна зробити і своїми руками / фото: Pinterest

Навіть камін або мангал, де сім'я проводить час в літній період може стати цікавинкою загального вигляду подвір'я, якщо використати ту саму дешеву сітку і камінь.

Освітлення Інтер'єру



Елементи освітлення теж не повинні бути одноманітним / фото: Pinterest

Якщо інтер'єр будинку виконаний в стилі лофт чи гранж, а також індустріальному, то декорувати будинок металевою сіткою буде справді правильним рішенням. Дизайнери радять не нехтувати сіткою, якщо йдеться про обрамлення світильників.

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Меблі



Такі варіанти теж ідеально підійдуть стилю лофт / фото: Pinterest

Меблеве питання теж вирішується використанням металевої сітки. Особливо привабливо виглядають столики та органайзери.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням