Естетика бетону: приклад квартири в індустріальному стилі – фото з Еквадору

Власники великої квартири площею понад 100 квадратних метрів в старому будинку, який побудований в історичному центрі міста Кіото повернули їй первинний вигляд. В результаті вийшло помешкання в класичному індустріальному стилі.

Будинок, в якому живуть власники переобладнаної квартири, був побудований ще в 70-роках минулого століття, пише Archdaily.

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Архітектурна компанія, яка займалась переробкою приміщення, під час роботи відштовхувалась від трьох пунктів:

Світло: збільшити кількість природного світла;

Матеріальність: повернути голу бетонну конструкцію з висотою до 3 метрів;

Краєвид: зберегти спокусливий історичний міський пейзаж, що складається з відомих будівель у місті, які обрамлені старими фасадами.



В металевих балках під стелею розмістили невеличку бібліотеку / фото: Archdaily

Архітектори вирішили прибрати наслідки численних попередніх ремонтних робіт, та залишити квартиру в суворому стані.

Жорсткість матеріалів у незавершеному стані породжує відчуття сучасної руїни,

– пояснили своє бажання власники апартаментів.



Квартира стала набагато просторішою після переоблаштування / фото: Archdaily

Окрім бетонної стелі та стін, підлога тут покрита паркетом, а полиці зроблені з металу.

Також в інтер'єрі використали шкури тварин і дерев'яні меблі.

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Більше фото квартири в індустріальному стилі:

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