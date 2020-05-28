Фасад з дерев'яних дощечок: в ПАР побудували гуртожитки дивної форми – фото

Проєкт студентського гуртожитку в місті Лімпопо базується в приміщенні, де колись проводили весілля. Раніше тут було лише невелике шале та банкетний зал. Новий проєкт передбачає перетворення простору на комунальний гуртожиток на 200 місць.

Це перший проєкт місцевої архітектурної студії, який прагне застосувати традиції міського середовища для сільських громад, пише Archdaily.

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Зрештою єдина відмінність тут полягає в тому, що цей проєкт оточений природою, а не урбаністичним простором.



Студія планує побудувати ще кілька таких гуртожитків / Фото Archdaily

Будівлі складаються з 14 кімнат, які містять по дві пари двоярусних ліжок. Більшість ліжок мають окреме вікно для поліпшення вентиляції. Кожна з будівель гуртожитку також має спільний простір на першому поверсі, один з яких бібліотека, а інший – арт-центр.

Будівлі побудовані з простих будівельних матеріалів таких як сталь, полікарбонат, дерево та гофроване залізо. Фасад гуртожитків облицьований невеличкими дощечками, щоб захистити будівлю від спеки.



Кожна з кімнат має однаковий інтер'єр / Фото Archdaily

Таким чином стіни стають затіненими та забезпечують комфортну внутрішню температуру у спекотному кліматі Лімпопо, де температура може досягати 40 градусів влітку.

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