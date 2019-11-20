Дизайн гаража в стилі лофт: покрокове облаштування

Голий метал, необроблена цегла та грубий бетон – це все ознаки стилю лофт. Популярністю користуються не лише квартири та будинки в цьому стилі, останнім часом переробити свій гараж на "горище" хочуть багато автолюбителів.

Американський стиль лофт міцно асоціюється з гаражем в багатьох українців. Проте, щоб насправді відповідати такому дизайну, потрібно дотримуватись певних правил.

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Покрокове облаштування гаража в стилі лофт:

Для початку необхідно позбутися від старих речей, які захаращують полиці. Не забувайте, що для облаштування потрібно максимально просторе приміщення.



Простір – важлива ознака лофту / фото: Гараж Мечты

Далі необхідно підготувати підлогу, стелю та стіни для подальших робіт. Оздоблення буде залежати від розробленого вами проєкту дизайну.

Якщо перегородки необхідні, то вони повинні бути максимально прості: зі старих ящиків, металу, гіпсокартону.



Необроблена цегляна стіна ще одна особливість лофту / фото: 3ddd

Меблі (якщо вони передбачені) також необхідно вибрати в строгому стилі без зайвих візерунків, тобто все повинно бути простим та зручним.

Попри простоту і стриманість в формах і кольорах, для контрасту можна, і навіть треба, використовувати різні яскраві "плями". Наприклад, червоний диван або авангардна картина.



Варіант із зоною відпочинку теж може бути хорошим рішенням / фото: Гараж Мечты

Джерела світла теж можна стилізувати. Замість ослон навколо ламп можна встановити банки чи інші металеві аналоги.

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Загалом, стиль лофт відмінно підійде для облаштування гаража. Приміщення можна зонувати на місце відпочинку і робочу зону.

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