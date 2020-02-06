Гаражні ворота: як оновити вхід в гараж – фото
Часто гаражні ворота не тішать око своїм зовнішнім виглядом. Виробники в процесі найперше дбають про багатофункціональність, проте зовні двері лишаються однотонними та нецікавими. Проте цю ситуацію завжди можна легко виправити, проявивши трохи креативу. Які варіанти оновлення гаражних воріт існують – дивіться в нашому матеріалі.
За допомогою клейкої стрічки, кількох інструментів та дрібничок зі світу декору, можна створити ворота, на які приємно глянути зайвий раз.
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Варіанти оновлення гаражних воріт
Фарба, кілька декоративних елементів, скотч та чорна плівка – все, що знадобилось / фото: Так просто
Кількість дверей не має значення / фото: Так просто
Тут власник обшив ворота деревом / фото: Так просто
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Окрім воріт, власники зробили фасад в тому ж стилі / фото: Так просто
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням