Гаражні ворота: як оновити вхід в гараж – фото

Часто гаражні ворота не тішать око своїм зовнішнім виглядом. Виробники в процесі найперше дбають про багатофункціональність, проте зовні двері лишаються однотонними та нецікавими. Проте цю ситуацію завжди можна легко виправити, проявивши трохи креативу. Які варіанти оновлення гаражних воріт існують – дивіться в нашому матеріалі.

За допомогою клейкої стрічки, кількох інструментів та дрібничок зі світу декору, можна створити ворота, на які приємно глянути зайвий раз.

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Варіанти оновлення гаражних воріт



Фарба, кілька декоративних елементів, скотч та чорна плівка – все, що знадобилось / фото: Так просто



Кількість дверей не має значення / фото: Так просто



Тут власник обшив ворота деревом / фото: Так просто

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Окрім воріт, власники зробили фасад в тому ж стилі / фото: Так просто

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням