Банк Іспанії є національним центральним банком іспанської банківської системи разом з Європейським центральним банком. Її головна штаб-квартира розташована в центрі міста Мадрид, на площі Сібелес.

Він займає повний блок і був побудований в кілька етапів з кінця 19 століття до початку 21 століття, про це повідомляє видання Archdaily.

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Перша будівля була побудована за проєктом архітекторів Едуардо Адаро та Северіано Сайнц де ла Ластра. Це лінійна споруда, паралельна Пасео дель Прадо, яка закручується по діагоналі в квадратному куті Сібелеса.



Бібліотеку банку Іспанії дещо видозмінили / Фото Archdaily

У внутрішній частині розташований старий операційний центр, нині читальна зала бібліотеки, об'єкт реставрації. Це простір, який зберігає чавунні решітки та неушкоджену конструкцію заліза, виконану в місті Мерес Бернардо Асінсом.



Особливу увагу приділили решіткам / Фото Archdaily

Читальня – це відповідний елемент архітектури свого часу. Об'єктом реставрації було відновити значення цього простору. Решітки з чавунного лиття були затертими через старість. Багато фарб покриття генерували небажане загущення. І кілька втручань, проведених з метою покращення та відтворення, відтворили первісне сприйняття простору.

Більше фото із бібліотеки Національного банку Іспанії: