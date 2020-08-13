За останні кілька рокі хостелів та готелів в Пекіні значно побільшало та інтенсивна конкуренція на ринку призвели до появи великої кількості об'єктів без зайвих прикрас.

Дизайнери зробили ставку на комфорті та мінімалізмі – і не прогадали, пише видання Archdaily.

Читайте також: 50 відтінків рожевого: інтер'єр магазину зі Словенії, який впливає на психіку – фото

Зробити публічний простір схожим на незакінчений – ось основний меседж дизайнерів. Сірий колір – максимально нейтральний та цілком дозволяє відпочити опісля важких буднів.



Хостел виконали у стилі мінімалізму / Фото Archdaily

Цікавою є і гра тіней, які дуже вдало використали архітектори, аби під різним кутом кімнати виглядали по різному.



У проході між сходами розташовані столики / Фото Archdaily

Таким чином творці створили своєрідну атмосферу в яку хочеться повертатись, аби зібратись з думками та помедитувати.

Більше фото "сірого" хостелу у Пекіні: