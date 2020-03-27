Хроніки карантину: дизайнер створив робочий стіл з картону – фото

Під час карантину офісні працівники перейшли на роботу з дому. Проте не усі мають відповідні умови вдома. Цю ситуацію прагне виправити стартап з Данії Stykka, який пропонує придбати робочий стіл з картону.

Про креативне вирішення проблеми роботи з дому пише Dezeen.

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Автори столу називають його #StayTheF**kHome Desk, посилаючись на популярний хештег в соціальних мережах.



Стіл легко зібрати та розібрати / фото: Dezeen

Stykka розробляє картонний стіл, щоб допомогти людям працювати вдома під час самоізоляції.



Стіл здатен витримати вагу ноутбука та всіх необхідних для роботи речей / фото: Dezeen

Стіл можна замовити онлайн і його доставлять просто до вхідних дверей. Проте в Україну поки не проводять доставку.

Ми хочемо заохотити людей працювати додому, а не ходити в офіс і ризикувати своїм здоров'ям,

– розповів один з розробників.



Столи доступні в двох кольорах / фото: Dezeen

Стіл можна легко зібрати з трьох шматків складеного картону. Оскільки конструкція виготовлена ​​з картону, її можна повністю переробити після закінчення пандемії.

Розробка стала популярною в Данії після того, як країну закрили на карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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Розробники обіцяють, що стіл можна буде переробити / фото: Dezeen

Деяким довелося ділитись робочим місцем зі своїм партнером, а іншим довелося користуватися обіднім столом. Ми подумали, що багато хто відчуває таку ж проблему, і ми вирішили перетворити цю ідею на реальність,

– пояснили у Stykka.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням