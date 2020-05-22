Інтер'єр в плоскому будинку: приклад комфортного помешкання в крихітному приміщенні

Плоский будинок звели в зоні щільної забудівлі в одному з міст Японії. В таких умовах дизайнери вирішили не розділяти житло на окремі кімнати стінами, а за допомогою портальних рамок та перепад висот лише зонувати його. В результаті квартира всередині схожа на алею.

Цей район пов'язаний з горами, що розташовані між північчю Осаки та півднем Кіото, та схилом місцевості з півночі на південь, повідомляє Archdaily.

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Роз'єднання кімнат класичним способом, тобто за допомогою стін, відкинули. В результаті дизайнери вигадали інший спосіб. До опорних стовпів прикріпили фанери, які утворили портальні рамки та таким чином забезпечили зонування приміщення.



В квартирі використовують усе вільне місце / фото: Archdaily

Зокрема, на другому поверсі приватний простір тягнеться через три спальні, робочу зону і так далі.



Ділянка, на якій розташований будинок є довгою, але вузькою / фото: Archdaily

За такою моделлю будівництва ви можете побачити все приміщення від одного кінця до протилежного кінця (20 метрів). Саме таким чином ви повністю зможете відчути будинок з вузьким фасадом.



Коридор проглядається уздовж всього приміщення / фото: Archdaily

Вітальня, їдальня та кухня розмістились на першому поверсі. Обідній стіл тут теж доволі довгий.

Сходи між поверхами розташовані в центрі будівлі.

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