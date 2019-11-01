Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні

Сьогодення диктує нам динамічний і швидкий темп життя. Ми постійно перебуваємо в русі – зустрічі, робота, дорога, корки, дедлайни, безліч справ. Але після цього всього нас чекає дім.

Місце, куди нам хочеться повертатись. Місце, де нас чекають. Місце, де забувається про всі негаразди. Саме це місце – чи то маленька квартира, чи котедж, чи великий будинок – ми намагаємось створити затишним, теплим і комфортним.

Через це бажання ми й запозичили в наше життя данське слово "хюґе". Воно й означає затишок, безпечність і повсякденну цілісність. Данці вважаються однією з найщасливіших націй. І не дарма, адже в них своя психологія щастя та затишку в домі. Свічки, ковдри, подушки, теплі тони в інтер’єрі – все це допомагає їм зробити своє помешкання не тільки комфортним, але й красивим.

На кілька речей можна дивитись вічно. Серед них – вогнище. Саме тому свічки, ліхтарики та каміни в приміщеннях створюють особливу атмосферу.

Датчани збираються всією родиною з чашкою теплого какао перед каміном і спілкуючись, проводять разом вечори. Хоча така атмосфера приємна й для тих, хто любить побути наодинці.

У Данії в трьох з десяти будинків є камін, а загалом їх там близько 750 тисяч!

Колись каміни вважались предметом розкоші. Їх не всюди можна було встановити, окрім того, були суворі обмеження щодо будівництва димоходів, а саме ж обслуговування класичних камінів було справою не з простих.

Сьогодні ж каміни не є рідкісним елементом інтер’єру не тільки за кордоном, але й в Україні. І все завдяки технологіям, які дозволили створити безпечний камін, який можна легко встановити навіть у маленькій квартирі. Мова йде про електрокаміни з 3D-ефектом живого, справжнього вогню.

Безпека та догляд

Якщо порівнювати традиційні каміни з електро, то безсумнівно у наш час переваг у другого значно більше. В першу чергу – безпечність. Вони не виділяють чадного газу та не вважаються пожежонебезпечними.

Експлуатація та догляд – це ще одні показники, які роблять 3D каміни зручнішими та кращими. Адже один із серйозних недоліків звичних дров’яних камінів у тому, що їх потрібно регулярно чистити від сажі та інших продуктів горіння. Крім того, дрова потрібно ще десь зберігати. З електричними таких проблем немає. Обслуговування електрокамінів та догляд за ними полягає лиш в заміні перегорілих ламп та очищенні від вапняного нальоту основних частин каміна спеціальною щіткою. Частота чищення залежить від жорсткості води, яку ви використовуєте в парогенераторі. Якщо виникають інші проблеми, то цим вже займатиметься сервісний центр.

Ще одна перевага – легкість в експлуатації. Все, що потрібно – тільки підключити електрообладнання до розетки і додати в парогенератор воду. Пульт дистанційного керування дозволяє відрегулювати інтенсивність горіння, хоча також це можна зробити й на панелі управління безпосередньо на каміні.

Вплив камінів на помешкання

3D каміни, на відміну від класичних, не пересушують повітря, адже в них присутній термостат за допомогою якого можна регулювати температуру.

А ще у 3D-камінах є парогенератор, який не лише створює ілюзію справжнього вогню та диму, а й виконує функцію зволожувача повітря. Такий пристрій буде дуже доречним, якщо хто-небудь з членів сім'ї страждає на хронічні захворювання дихальних шляхів, оскільки він не сушить повітря, а навпаки – зволожує його. При цьому, ця волога зовсім не шкодить меблям чи стінам, адже надмірна водяна пара та вологість може спровокувати появу грибка, плісняви та сирості.

Зручність та трасформаційність

Як ми вже говорили, звичайні каміни не так просто встановити – їх монтаж краще передбачити ще на етапі будівництва. А ось з електричними – все набагато простіше. Їх можна встановити навіть у помешканні з готовим ремонтом. І для цього не потрібно жодних дозвільних документів та узгоджень.

Завдяки дизайнерським рішенням електрокаміни відрізняються різноманітністю форм, розмірів та стилів. Це дозволяє підібрати саме ту модель, яка найбільше пасує вашому інтер’єру, адже варіантів та пропозицій – багато. Це і настінні електрокаміни, які кріпляться на стіну, і виглядають, наче картина; пересувні підлогові – можна поставити фактично будь-де, і навіть забрати при переїзді кудись із собою; і моделі, що вмонтовуються безпосередньо в стіну або у спеціально оздоблений виступ-портал, і їх не відрізнити від класичної топки.

Переглянути вживу можна у м. Київ, вул. Обсерваторна 13/15. Телефон: (044)-592-90-50. Підібрати модель в офіційних представників http://dimplex.ua/.