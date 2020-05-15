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Коли замість жалюзі рослини: фото інтер'єру недобудованого сірого будинку, якому дали нове життя

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Від екологічної теми не відходили і в інтер'єрі
Від екологічної теми не відходили і в інтер'єрі / Archdaily

The Babylon Garden Spa – спа-центр, який розмістився в незавершеному будинку. Покинуте приміщення розташовується в центрі прибережного міста Да Нанг, що у В'єтнамі. Вікна будівлі тут щільно засаджені зеленню, а інтер'єр виконаний в популярному сьогодні екологічному мінімалізмі.

Головною проблемою в дизайні було створення максимальної площі для бізнесу в рівновазі з приватним та унікальним простором, який приносить відчуття релаксу, необхідного для спа-зони, пише Archdaily.

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Окрім створення атмосфери приватності, рослини також сприяють охолодженню приміщення в тропічному кліматі В'єтнаму.


Так виглядає будинок сьогодні / фото: Archdaily

Головною особливістю проєкту, який допомагає закрити житло рослинністю, є зелені жалюзі. Вони були створені за допомогою 700 блоків грунту латерит, складених один на одного. Пізніше блоки засадили різними рослинами.

Спа-центр розташований у прибережному місті 

Для оздоблення інтер'єрів дизайнери використовували деревину та мармур як ключові матеріали. На даху приміщення розташували басейн та велику терасу.

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Більше фото спа-центру: 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Круті будівлі Ремонт Ідеї для екстер'єру Дизайн Ідеї для інтер'єру
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