Коли замість жалюзі рослини: фото інтер'єру недобудованого сірого будинку, якому дали нове життя

The Babylon Garden Spa – спа-центр, який розмістився в незавершеному будинку. Покинуте приміщення розташовується в центрі прибережного міста Да Нанг, що у В'єтнамі. Вікна будівлі тут щільно засаджені зеленню, а інтер'єр виконаний в популярному сьогодні екологічному мінімалізмі.

Головною проблемою в дизайні було створення максимальної площі для бізнесу в рівновазі з приватним та унікальним простором, який приносить відчуття релаксу, необхідного для спа-зони, пише Archdaily.

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Окрім створення атмосфери приватності, рослини також сприяють охолодженню приміщення в тропічному кліматі В'єтнаму.



Так виглядає будинок сьогодні / фото: Archdaily

Головною особливістю проєкту, який допомагає закрити житло рослинністю, є зелені жалюзі. Вони були створені за допомогою 700 блоків грунту латерит, складених один на одного. Пізніше блоки засадили різними рослинами.

Спа-центр розташований у прибережному місті

Для оздоблення інтер'єрів дизайнери використовували деревину та мармур як ключові матеріали. На даху приміщення розташували басейн та велику терасу.

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Більше фото спа-центру: