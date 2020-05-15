Коли замість жалюзі рослини: фото інтер'єру недобудованого сірого будинку, якому дали нове життя
The Babylon Garden Spa – спа-центр, який розмістився в незавершеному будинку. Покинуте приміщення розташовується в центрі прибережного міста Да Нанг, що у В'єтнамі. Вікна будівлі тут щільно засаджені зеленню, а інтер'єр виконаний в популярному сьогодні екологічному мінімалізмі.
Головною проблемою в дизайні було створення максимальної площі для бізнесу в рівновазі з приватним та унікальним простором, який приносить відчуття релаксу, необхідного для спа-зони, пише Archdaily.
Цікаво: Не руйнувати, а відновлювати: оновлений дизайн сторічного будинку в Японії
Окрім створення атмосфери приватності, рослини також сприяють охолодженню приміщення в тропічному кліматі В'єтнаму.
Так виглядає будинок сьогодні / фото: Archdaily
Головною особливістю проєкту, який допомагає закрити житло рослинністю, є зелені жалюзі. Вони були створені за допомогою 700 блоків грунту латерит, складених один на одного. Пізніше блоки засадили різними рослинами.
Спа-центр розташований у прибережному місті
Для оздоблення інтер'єрів дизайнери використовували деревину та мармур як ключові матеріали. На даху приміщення розташували басейн та велику терасу.
Вас може зацікавити: Польська архітектурна компанія побудує футуристичний "дірявий" будинок – фото
Більше фото спа-центру: