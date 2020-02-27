Косметичний ремонт в квартирі: з чого почати та що варто знати

Будь-яке приміщення, де люди проводять багато часу, інколи потребує хоча б косметичного ремонту. Коли починати його робити залежить від ступені зношеності будинку та наявності грошей і часу у власника. Але, якщо цей час таки настав – варто почитати з чого почати у нашому матеріалі.

Косметичний ремонт не потребує великих грошей, проте допомагає освіжити квартиру та додати їй новизни.

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Що необхідно мати перед косметичним ремонтом

план, якого ви будете дотримуватися в процесі ремонту;

сформований приблизний зовнішній вигляд кожної кімнати після косметичного ремонту;

як буде відбуватися ремонт: своїми силами або фахівцями в цій сфері;

список всіх потрібних матеріалів;

приблизні розрахунки по ремонту.

З чого почати косметичний ремонт

Підготовка



Найкращим варіантом буде тимчасово винести меблі з кімнати / фото: Freepick

Перед початком ремонту треба вирішити як бути із старими меблями. Викинути зайві та винести на час ремонту потрібні. Якщо винести усі меблі неможливо (громіздкі, вимагають демонтажу, інше), то варто перенести їх на центр кімнати, щоб вони не заважали доступу до стін.

Підлога, вікна, стіни та двері



Стіни в "сирому" вигляді непридатні для ремонту / фото: Nashaotdelka

Щоб в процесі ремонту не забруднити вікна, підлогу та меблі, то їх потрібно обклеїти малярською плівкою або газети. Не забудьте також про забезпечення власної безпеки. Необхідно знеструмити джерела електрики, а розетки обклеїти будівельною стрічкою.

Пізніше стіни та стелю варто очистити від забруднень, частинок шпаклівки або старих шпалер, за допомогою шпателя.

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Обробка стін та стелі



Грунтова суміш допомагає краще утримати шпаклівку, фарбу чи шпалери / фото: Domria

Після виконання перших пунктів, потрібно обробити стіни та стелю грунтовою сумішшю і дати їй висохнути. Такий крок особливо необхідний при косметичному ремонті. Якісна грунтова суміш (якщо дотримані всі норми на подальших етапах) дозволить не думати про наступний ремонт ще кілька років.

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