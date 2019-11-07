Кухня в стилі "лофт": особливості та переваги такого вибору
Сьогодні в Україні кухні в стилі "лофт" набирають все більшої популярності. Що це за стиль, та чому його все частіше вибирають для дизайну власної кухні?
Цей стиль виник в середині минулого століття в США. Після Великої депресії багато компаній збанкрутувало, паралельно до міст приїжджали шукачі роботи без даху над головою. В приміщеннях збанкрутілих компаній почали оселятись шукачі роботи, найчастіше вони займали горища таких будинків. Звідси й виник стиль "лофт", назва якого дослівно перекладається як "горище".
Перебування на кухні, яка виконана в стилі "лофт" дає відчуття затишного старого горища.
Особливості стилю "лофт"
Простір
Особливістю стилю є умовне розділення площ житлових кімнат з кухнею / фото: Matrix
Кухня повинна мати якомога менше перегородок. Не можна також перенасичувати кімнату елементами старовини. Мінімалізм у всьому – вимога стилю.
Великі вікна
Не завжди є можливість використовувати дахові вікна, які нагадують про горище. Проте величезні стінні вікна, які починаються майже від самої стелі і закінчуються практично біля підлоги, стануть вдалим доповненням до кухні.
Дроти та балки
Стеля повинна нагадувати горище / фото: Architect
Вентиляційні труби, проводка, балки – те, що намагаються сховати в інших стилях, в "лофті" стане важливим елементом. Звісно треба дотримуватись техніки безпеки, але відсутність маскування комунікацій – одна з особливостей такої кухні.
Голі стіни
Стіни на таких кухнях часто зроблені з голого бетону чи цегли. Проте зараз на кухнях "лофт" досить часто лише одна стіна лишається "голою", щоб віддати належне стилю.
Підлога
Автентичним покриттям буде голий бетон чи асфальт / фото: Архидея
Найпростішим елементом є підлога. Вона може бути виконана з плитки, ламінату чи паркету. Водночас допускається звичайна бетонна підлога та навіть асфальт. Головна умова – темне забарвлення підлогового покриття.
Кухня "лофт" чудово підійде для любителів великих світлих приміщень з мінімальним навантаженням елементами інтер'єру.
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