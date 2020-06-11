Яскравий рожевий коридор та лісова зелена кухня стала візитівкою квартири з Більбао, яку архітектурна студія "Азаб" збагатила сміливими відтінками. Квартира розташована всередині житлового кварталу 1970-х років і належить молодій жінці, яка нещодавно повернулась до свого рідного місті Більбао.

Місцева студія Azab отримала завдання оновити інтер'єр квартири з обмеженим бюджетом, повідомляє Dezeen.

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Працюючи з невеличким бюджетом, студія змогла внести кілька структурних змін у квартиру – ванні кімнати просто перенесли ближче до спальних приміщень, щоб з'єднати кухню з вітальнею.



Підлога в коридорі теж рожева / Фото Dezeen

Рожевий, який ми використовували в цьому проєкті, був обраний завдяки його простоті та аурі винахідливості і оптимізму, що дуже необхідно в будинку з невеликою кількістю меблів,

– так дизайнери пояснили використання рожевого.



Плитка теж має зелений відтінок / Фото Dezeen

Зелений колір використали в дизайні меблів на кухні, а також підлогового покриття. Проте більшість елементів декору, залишилися у первинному стані.

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Проте більшість елементів мають свій первинний вигляд / Фото Dezeen

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