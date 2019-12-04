Перетворення балкону на кімнату – як втілити в реальність та що треба врахувати

Власники квартир з балконом часто задумуються над його перетворенням в окрему кімнату. Втім, лоджії в багатоквартирних будинках вже давно не новина. Як переробити балкон на лоджію – читайте в нашому матеріалі.

Якщо ви вже знаєте в якому стилі оформите нову кімнату та розробили план, варто пам’ятати про етапи створення лоджії.

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Етапи перетворення балкону на кімнату

Створення стіни



Приклад лоджії з кухнею / фото: Pinterest

Якщо у вас відкритий балкон, то варто його засклити, або звести повноцінну зовнішню стіну ще на початковому етапі.

Не забувайте, що лоджія повинна давати багато світла, тож варто вибрати широкі вікна.

Утеплення

Не забувайте, що конструкція вашого балкону не передбачена для створення кімнати. Перед об’єднанням простору балкону та основної кімнати треба подбати про внутрішнє та зовнішнє утеплення.

Не забувайте про утеплення підлоги. Про те які існують види утеплення балконів читайте тут.

Об’єднання балкону з кімнатою



Стіну можна залишити повністю / фото: Askme.zone

Після проведення підготовки можна частково або повністю демонтувати стіну, яка колись розділяла балкон з внутрішньою кімнатою.

Існує багато варіантів як саме це можна зробити. Можна зробити повне приєднання або лише часткове.

Поради щодо дизайну: Дизайн однокімнатної квартири з лоджією – варіанти оформлення

Оздоблення

Коли ви отримали єдиний простір, можна приступати до оздоблення лоджії. Пам’ятайте, що вона повинна гармоніювати з рештою кімнати. Не робіть порогів між ними. Для лоджії добре підійдуть усі відомі матеріали: шпалери, плити, керамічна плитка, просто фарбована поверхня.

Облаштування



Дизайн можна вибрати кардинально інший, якщо простір залишаються окремим від кімнати / фото: Pinterest

Коли Ви пройдете всі етапи ремонту, останнє, що треба буде зробити – облаштувати інтер’єр меблями. Тут все залежить від того, для яких цілей робилося це розширення.

Якщо ви прагнули облаштувати в лоджії кабінет або дитяче місце для навчання – поставте комп’ютерний стіл. Якщо просто задля збільшення місця – перенесіть туди вазони та м’яке крісло.

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