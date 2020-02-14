Mars Society оголошує конкурс на проєкт першого міста на Марсі: деталі

Організація Mars Society анонсує проведення міжнародного конкурсу на найкращий проєкт дизайну міста на 1 мільйон мешканців. Переможці і призери конкурсу отримають грошові винагороди.

Про проведення конкурсу пише сайт Mars Society.

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Держава-місто повинне бути настільки самодостатнім, наскільки це можливо. Також учасникам потрібно передбачити максимальне використання штучного інтелекту, за допомогою якого місто зможе підтримувати життєдіяльність.



Один з проєктів міста на Марсі / фото: Mars Society

Мета полягає в тому, щоб місто змогло виробляти всю їжу, одяг, притулок, електрику, загальні споживчі товари, транспортні засоби та машини для всього населення. Із Землі імпортуватимуть лише товари, виготовлення яких, потребує земних ресурсів.

Всі проєкти оцінюватиме спеціальна комісія.



Важливо передбачити всі аспекти життєдіяльності міста / фото: Ukr.media

Як оцінюватимуть архітектурні проєкти

технічна складова – 30 балів: які інженерні системи будуть використовуватися? Як вони працюватимуть?

складова – 30 балів: які інженерні системи будуть використовуватися? Як вони працюватимуть? економічна – 30 балів: Як можна зробити міста економічно успішними?

– 30 балів: Як можна зробити міста економічно успішними? соціальна / культурна / політична – 20 балів: яким має бути марсіанське суспільство? Школи, мистецтво, спорт та інші заходи? Як можна зробити життя на Марсі кращим, ніж на Землі? Який устрій повинен бути в міста-держави?

– 20 балів: яким має бути марсіанське суспільство? Школи, мистецтво, спорт та інші заходи? Як можна зробити життя на Марсі кращим, ніж на Землі? Який устрій повинен бути в міста-держави? естетична – 20 балів: як міську державу можна зробити привабливим і приємним місцем для проживання?

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Переможці отримають грошові винагороди / фото: Naked Science

Конкурс є відкритим для всіх людей з усього світу. Учасники можуть працювати поодинці або в команді. Кожен проєкт має супроводжуватись звітом не більше ніж на 20 сторінок, до 30 червня 2020 року. Тоді, комісія вибере 10 кращих пропозицій.

Деталі за посиланням.

П'ятірка кращих проєктів отримає грошові винагороди. 10 000 доларів за перше місце, 5000 доларів за друге, 2500 доларів за третє, 1000 доларів за четверте та 500 доларів за п'яте місце.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням