Тихе місце для відпочинку від гамірного центру міста з'явилось на околиці міста Хасселт, що в Бельгії. Навколо споруди з'явився тихий міський район, а сама будівля має простий та непримітний червоний фасад. За стіною ховається такий самий мінімалістичний інтер'єр, проте вже білого кольору.

Будівля є музеєм та була побудована ще у 1958 році, повідомляє Archdaily.

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34494 цегли ручної роботи разом утворюють фасад завдовжки 60 метрів і 12 метрів, зі складанням лише одного дилатаційного з'єднання. Стіна зовні здається прибудовою до решти будинків.



Мінімалістичний дизайн не приковує до себе увагу / Фото Archdaily

Всередині більшість кімнат мають великий простір та білосніжне забарвлення. Увагу також привертають декоровані стелі, які також є суцільно білими.



Інтер'єри тут повністю білосніжні / Фото Archdaily

Також на сходах архітектори відновили старі поручні та пофарбували їх у білий колір.

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