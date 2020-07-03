Мінімалізм та контраст білого з червоним: захопливі фото музею з Бельгії
Тихе місце для відпочинку від гамірного центру міста з'явилось на околиці міста Хасселт, що в Бельгії. Навколо споруди з'явився тихий міський район, а сама будівля має простий та непримітний червоний фасад. За стіною ховається такий самий мінімалістичний інтер'єр, проте вже білого кольору.
Будівля є музеєм та була побудована ще у 1958 році, повідомляє Archdaily.
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34494 цегли ручної роботи разом утворюють фасад завдовжки 60 метрів і 12 метрів, зі складанням лише одного дилатаційного з'єднання. Стіна зовні здається прибудовою до решти будинків.
Мінімалістичний дизайн не приковує до себе увагу / Фото Archdaily
Всередині більшість кімнат мають великий простір та білосніжне забарвлення. Увагу також привертають декоровані стелі, які також є суцільно білими.
Інтер'єри тут повністю білосніжні / Фото Archdaily
Також на сходах архітектори відновили старі поручні та пофарбували їх у білий колір.
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