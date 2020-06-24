Морквяний колір в інтер'єрі: фото маленького приватного будинку з В'єтнаму
В маленькому триповерховому будиночку, де мешкає сім'я з трьома дітьми, власник вирішив зробити ремонт. Окрім дивного зовнішнього вигляду будівлі, інтер'єр відрізняється наявністю стрижневого кольору, який після реновації став морквяний.
Вхід до будинку розташований на задньому дворі, оскільки спереду у власника є невеличкий магазин, повідомляє Archdaily.
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Посередині усього будинку є атріум, який складається зі сходів, що проходять навколо евкаліпту під напівпрозорим дахом. Дерево є стрижнем усього простору.
Вхід зроблений майже на всю ширину задньої стіни / Фото Archdaily
В спальні на першому поверсі є великий куточок для читання. Щоб максимально збільшити житловий простір і дати маленькому синові доступ до розваг, спальня, кабінет та вітальня встановлені на різних рівнях.
Перед будинком дизайнери створили два нерівні балкони. Дизайн яких хоч і простий, проте серйозно додав у покращенні мікроклімату двору.
Додатковий дах тут служить накриттям для балконів / Фото Archdaily
Всередині інтер'єр вирізняється білими стінами, з якими вдало гармоніює морквяний колір та сіра бетонна стеля.
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