В маленькому триповерховому будиночку, де мешкає сім'я з трьома дітьми, власник вирішив зробити ремонт. Окрім дивного зовнішнього вигляду будівлі, інтер'єр відрізняється наявністю стрижневого кольору, який після реновації став морквяний.

Вхід до будинку розташований на задньому дворі, оскільки спереду у власника є невеличкий магазин, повідомляє Archdaily.

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Посередині усього будинку є атріум, який складається зі сходів, що проходять навколо евкаліпту під напівпрозорим дахом. Дерево є стрижнем усього простору.



Вхід зроблений майже на всю ширину задньої стіни / Фото Archdaily

В спальні на першому поверсі є великий куточок для читання. Щоб максимально збільшити житловий простір і дати маленькому синові доступ до розваг, спальня, кабінет та вітальня встановлені на різних рівнях.

Перед будинком дизайнери створили два нерівні балкони. Дизайн яких хоч і простий, проте серйозно додав у покращенні мікроклімату двору.





Додатковий дах тут служить накриттям для балконів / Фото Archdaily

Всередині інтер'єр вирізняється білими стінами, з якими вдало гармоніює морквяний колір та сіра бетонна стеля.

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