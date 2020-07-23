Готель "SORANO" – один із головних об'єктів містобудування у японському місті Тахікава. Концепція готелю пропонує новий тип відпочинку. Зокрема вестибюль тут оформлений у вигляді намету, що створює у відвідувачів відчуття мандрівки на природі.

Місто Тахікава розташоване всього за кілька кілометрів від Токіо, а сам готель поруч із парком, повідомляє Archdaily.

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"Інноваційність" грунтується на відчуттях, які у вас виникають, перебуваючи в готелі. Так, вестибюль у формі намету відкривається безпосередньо до парку, створюючи дивовижний ефект, ніби відвідувач переходить з міського середовища до пишного зеленого саду. Круглі дивани вітають гостей в комфортній обстановці навколо саду.



Навіть фасад готелю вирізняє його серед навколишніх будівель / Фото Archdaily

Атмосфера вестибюлю різко змінюється на світанку чи після заходу сонця, адже через різне освітлення в різний час доби разом із жалюзі створюють гру світла та тіней.



Кожна деталь в інтер'єрі вестибюлю продумана / Фото Archdaily

Готель має 81 номер та велику терасу. Усі інтер'єри тут оформлені у японському стилі, а один з них навіть має незвичну чорну підлогу у формі татамі.



Великий критий басейн – гордість готелю / Фото Archdaily

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Гостям також пропонують ресторан з традиційною японською кухнею, мінібар та великий спа-центр з басейном та тренажерним залом. Гості відчувають себе об’єднаними з природою, дивлячись на зелень і міський пейзаж, а також мають змогу побачити пейзаж гори Фудзі.

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