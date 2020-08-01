Високо в горах Трамунтана, що на Майорці, побудували два невеликих будинки подалі від цивілізації та з видом на Середземне море. Будівлі оточені оливковими плантаціями та побудовані повністю з каменю. Більше про чарівні помешкання – в матеріалі.

Район, в якому стоять будинки входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомляє Archdaily.

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Будинок вписується в це оточення максимально плавно і чутливо, розбиваючись на дві частини, а також використовуючи велику кам'яну скелю, частина якої "влізла" в один з будинків. Таким чином на плані здається ніби його надкусили.



Камінь вирішили не зносити / Фото Archdaily

Натомість фіолетовий використовує кам'яну стіну для приготування їжі. Проте обидва з них ледь визирають зі свого сховку, адже більш ніж наполовину побудовані в землі.



А так камінь виглядає в будинку / Фото Archdaily

Обидва будинки мають невеликі отвори в стелі, які забезпечують збір дощової води для душу. Вода збирається у спеціальному резервуарі за будинком.



Також тут є невеликий кран / Фото Archdaily

Розробники кажуть, що будинки містять лише найнеобхідніше: ліжко, душ і камін. Втім обладнання тут все-таки більше, зокрема ціла ванна кімната, два газові пальники, мийка, духовка на дровах, стіл і табурет, а також холодильник, що працює за допомогою сонячних батарей.

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Помешкання позиціонують як тихий притулок для митців, що шукають натхнення.

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