Дизайн однокімнатної квартири: вибираємо стиль приміщення

Однокімнатна квартира – не привід забути про сміливі варіанти інтер'єру. Навіть найменший простір можна перетворити на затишну оселю. Варіанти дизайну квартири залежать лише від вашої фантазії.

Стилів оформлення кімнат в наш час існує безліч. Щоб додати інтер'єру гармонійний зовнішній вигляд, розглянемо найпопулярніші зі стилів.

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Варіанти оформлення однокімнатної квартири

Класичний стиль



Завжди модний стиль – класичний / фото: Приват дизайн

Класичний стиль оформлення інтер'єрів впізнати можна за розкішшю в обробці поверхонь та елементах декору. Не обов'язково використовувати ліпнину чи важкі масивні штори.

Для оформлення приміщення в класичному стилі варто використовувати теплі відтінки і натуральні матеріали в обробці кімнат. Якщо кімната висока – додайте в інтер'єр велику люстру.

Модерн



Популярне рішення для інтер'єру / фото: Area3D

Сучасний стиль оформлення квартири характеризується простотою та лаконічністю. Відверто кажучи, модерн – це поєднання мінімалізму і класики, які є найпопулярнішими напрямками у внутрішньому дизайні.

Про які елементи треба не забути? Натуральні матеріали, м’які плавні лінії, теплі тони, оригінальні, але функціональні меблі – все, що треба використати у своїй квартирі в модерному дизайні.

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Скандинавський стиль



Скандинавський стиль прийшов до нас з Норвегії / фото: Toolboxprodhouse

Найоптимальніший варіант для вашої однокімнатної квартири. В основі скандинавського стилю лежить раціональне використання всіх предметів меблів і елементів декору. Все що у вас стоїть "для краси" варто викинути.

На що звернути увагу при оформленні найпопулярнішого в цьому році стилю?

перевага білих і сірих тонів;

натуральні матеріали (деревина, камінь, з текстилю – льон);

відсутність штор. Вікна повинні наповнювати кімнату світлом;

меблі займають не більше половини площі кімнати.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням