OFFICE BOX: готові переговорні кімнати для вашого офісу

Останнім часом в Україні справжній бум коворкінгів. Кожного року відкривається все більше офісів для працівників розумової сфери. Проте якісною робота може бути лише тоді, коли працівники зможуть проводити переговори в акустичних кімнатах.

ІТ-компанії, кол-центри, туроператори, рекрутингові компанії, дизайнерські, медійні компанії – усі вони потребують у своїх приміщеннях готові переговорні кімнати різних типів з підвищеним акустичним комфортом.

Читайте також: Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні

Не потрібно витрачати час та гроші на капітальний ремонт, закуповувати дорогі матеріали. Набагато простіше скористатись послугами O.BOX.

Що таке O.BOX?



Кімнати дозволять вам провести переговори в абсолютній тиші / фото: O.Box

це готові переговорні кімнати різних типів з підвищеним акустичним комфортом, що якісно упорядковують і доповнюють офісний простір.

Які переваги від послуг O.BOX ?

розробка та реалізація унікального O.BOX під ваші потреби;

конфігурування та підбір матеріалів;

виготовлення та встановлення O.BOX;

розробка архітектурно-дизайнерської концепції вашого офісу;

розробка функціонального зонування та розподілу просторів з допомогою O.BOX.

Які матеріали використовують в O.BOX?



Телефонний дзвінок без стороннього шуму можна зробити в переговорній / фото: O.Box

основою є дерев’яний каркас, стінові панелі заповнені спеціальними матеріалами, які поглинають звук;

всередині використовуються якісні килимове покриття, штучна трава та акустичні панелі;

​у переговорних працює автоматизована система вентиляції.

Читайте також:Телевізійні зони в будинку: де та як правильно облаштувати

Скільки часу займає монтаж кімнат?Монтаж конструкційних елементів O.BOX займає мінімальну кількість часу: від години – до двох.

Замовити переговорну кімнату для офісу можна на сайті компанії

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням