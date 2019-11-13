OFFICE BOX: готові переговорні кімнати для вашого офісу

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Переговорні кімнати OBOX, Київ – оренда і установка
Коворкінги потребують якісних переговорних кімнат / Proskurovskiy Volodymyr

Останнім часом в Україні справжній бум коворкінгів. Кожного року відкривається все більше офісів для працівників розумової сфери. Проте якісною робота може бути лише тоді, коли працівники зможуть проводити переговори в акустичних кімнатах.

ІТ-компанії, кол-центри, туроператори, рекрутингові компанії, дизайнерські, медійні компанії – усі вони потребують у своїх приміщеннях готові переговорні кімнати різних типів з підвищеним акустичним комфортом.

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Не потрібно витрачати час та гроші на капітальний ремонт, закуповувати дорогі матеріали. Набагато простіше скористатись послугами O.BOX.

Що таке O.BOX?


Кімнати дозволять вам провести переговори в абсолютній тиші / фото: O.Box

  • це готові переговорні кімнати різних типів з підвищеним акустичним комфортом, що якісно упорядковують і доповнюють офісний простір.

Які переваги від послуг O.BOX ?

  • розробка та реалізація унікального O.BOX під ваші потреби;
  • конфігурування та підбір матеріалів;
  • виготовлення та встановлення O.BOX;
  • розробка архітектурно-дизайнерської концепції вашого офісу;
  • розробка функціонального зонування та розподілу просторів з допомогою O.BOX.

Які матеріали використовують в O.BOX?


Телефонний дзвінок без стороннього шуму можна зробити в переговорній / фото: O.Box

  • основою є дерев’яний каркас, стінові панелі заповнені спеціальними матеріалами, які поглинають звук;
  • всередині використовуються якісні килимове покриття, штучна трава та акустичні панелі;
  • ​у переговорних працює автоматизована система вентиляції.

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Скільки часу займає монтаж кімнат?Монтаж конструкційних елементів O.BOX займає мінімальну кількість часу: від години – до двох.

Замовити переговорну кімнату для офісу можна на сайті компанії

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Декор і дім Ремонт Ідеї для інтер'єру
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