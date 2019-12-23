Освітлення ванної кімнати – чому це важливо та які існують варіанти: фото

Хоч ванна кімната зазвичай найменша в будинку, планування якісного освітлення у ній стоїть особливо гостро. Спланувати розташування світильників та різного допоміжного освітлення у ванній треба ще на стадії планування ремонту. Як правильно спроєктувати освітлення та що треба взяти до уваги – читайте в нашому матеріалі.

Варто потурбуватися про правильне розташування світильників та їхню функціональність. Завжди можна помилитися через банальну необізнаність, але які це матиме наслідки для ванни?

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Типові проблеми при неправильній системі освітлення

Замало світла біля дзеркала



Навіть ванна в темних відтінках може бути добре освітлена / фото: Remont bp

Відсутність потужного світла біля дзеркал робить некомфортним банальні гігєнічні чи косметичні процедури. Навіть звичайне чищення зубів може бути недостатньо якісним, якщо у ванній напівтемрява.

Забагато світла в кімнаті



Завжди можна переборщити, але для кожного стандарти різні / фото: Новый дом

Попри все, папівтемрява для ванни – це зовсім непогано. Приглушене світло допоможе повноцінно розслабитись та насолодитись ефектом спа-процедур. Проте, якщо у ванній відсутня можливість регулювати інтенсивність світла, то доведеться миритись із надмірною освітленістю кімнати.

Увага до дрібниць



У великій ванній світло розсіюватиметься краще / фото: Агромат

За сприяння невдалого освітлення навіть стильний дизайн ванної кімнати можна перетворити на громадську вбиральню чи санвузол. Принаймні саме так ви відчуватимете себе, якщо у ванній використовувати, наприклад, люмінесцентні лампи. Саме тому про вигляд освітлення варто подбати ще задовго до початку ремонту.

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Що треба взяти до уваги

колірна гама інтер'єру (світлі, дзеркальні, скляні, відполіровані поверхні світлих відтінків будуть примножувати світло);

висота установки джерела світла (якщо встановити світильники занадто близько до дзеркала, то це лише спровокує посилення яскравості);

модифікацію та форму світильника.

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