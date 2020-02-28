Освітлення спальні: особливості та базові правила – фото

Одним з найважливіших пунктів створення комфортної атмосфери в інтерєрі є освітлення кімнат. Правила, які підходять для освітлення вітальні чи кухні, не підійдуть під час проєктування системи у спальні. Як правильно облаштувати освітлення в спальні, які існують базові правила та особливості – читайте в нашому матеріалі.

Хороше освітлення залежатиме від комбінації кількох джерел.

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Особливості облаштування освітлення в спальні

Для початку варто оцінити розміри кімнати, візуально розділити її на зони та визначити, де вам потрібне додаткове освітлення.

Існує три джерела світла:

загальне освітлення;

акцентоване світло у теплих тонах;

джерела розсіяного світла.

Базові правила облаштування освітлення в спальні

Загальне освітлення



Величезна люстра не підійде в маленьку спальню / фото: Bristol

Для загального освітлення підійдуть звичайні люстри. Саме вони дадуть рівномірне центральне розсіяне світло. При виборі розміру люстри слід зважати на розміри кімнати.

Якщо спальня маленька, то краще не брати занадто великі та низькі люстри, все повинно бути пропорційно. Хорошим варіантом буде встановлення регулятора яскравості освітлення.

Приліжкове освітлення



Вибір світильників біля ліжка є дуже великим / фото: Хатинка мрії

Ще однією з основних складових системи освітлення кімнати є приліжкове освітлення. Особливо, якщо ви любите почитати перед сном.

Варіантів є безліч. Серед яких, бра на стіну, лампа на приліжкову тумбу, а також стильний торшер. Обираючи, майте на увазі, що світло має вузький промінь і не може бути основним.

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Додаткове освітлення



Світлодіоди навколо шафи виглядають доволі презентабельно / фото: Home Decor

Тут на перше місце виходять не поради дизайнера, а ваш креатив. Гірлянди чи світлодіодні стрічки можна монтувати навколо дзеркала, картин, туалетного столика чи в заглибинах меблів або стелі.

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