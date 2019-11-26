Декоративні панелі для фасаду будинку як альтернатива класичним варіантам
Під час облицювання фасаду будинку можна використати натуральний камінь, звичайну цеглу, звичайний тиньк. Проте "обличчя" вашого помешкання не зобов’язане виглядати класично. Сьогодні все більшої популярності набирають декоративні панелі. Чому – читайте у нашому матеріалі.
Надійний матеріал, який оберігатиме ваш будинок від морозів та надмірного тепла, має низку переваг. Проте також існують свої недоліки.
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Що таке фасадні декоративні панелі?
- будівельний матеріал, який продається невеликими суцільними частинами;
- використовується для обробки фасаду;
- може бути виготовлений з дерева, металу, каменю, пластику, гіпсу та інших матеріалів;
- монтується за допомогою спеціальних кріпильних елементів.
Переваги декоративних панелей
Панелі, які імітують камінь, набагато дешевші за натуральні аналоги / фото: Vbud
Захист стін будівлі від впливу снігу дощу чи туману. Такі плити вбережуть від примх погоди набагато краще, ніж звичайний тиньк.
Більшість матеріалів, з яких зроблені плити, не піддаються впливу іржі і ультрафіолету, експерти виділяють в цьому плані натуральний камінь.
Не потрібно проводити підготовчі роботи. Цілком вистачає видалення деталей, які виступають зі стіни. Крім того, монтаж можна робити без проблем в будь-яку погоду, на відміну від класичних фасадів. Під час роботи не використовують жодних клейких сумішей, а сам монтаж полягає в закріпленні панелей за допомогою кріпильних пристосувань.
Матеріал для декоративних панелей дозволяє легко зімітувати обробку будь-яким іншим матеріалом, навіть справжнім каменем.
Широка колірна гама облицювальної плитки і різноманітність фактур додадуть вашому будинку самобутню індивідуальність.
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Скільки б переваг не називали, завжди є і свої недоліки.
Недоліки декоративних панелей
Металеві панелі виготовлені з нержавіючого металу / фото: Royal Dah
Ціна. Деякі моделі вельми дорогі (особливо це стосується справжнього облицювального каменю), але навіть якщо ваш бюджет обмежений, то завжди є можливість підбору дешевших панелей.
Монтаж. Так, прості варіанти легкі в монтажі, але якщо ідеться про дорогий матеріал, то краще довіритись фахівцям. Адже хороший монтаж виконати самому буде вкрай складно.
Необхідність проведення фасадних робіт разом з іншими. Робити фасад з декоративних плит треба, узгоджуючи проєкт з іншими елементами будинку. Важлива точність вимірів у місцях стикування з дахом, дверними та віконними розрізами.
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