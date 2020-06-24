Полікарбонат та бетон в дизайні: приклад незвичного поєднання матеріалів в інтер'єрі – фото
У В'єтнамі власник квартири у маленькому будиночку в центрі міста Ханой, креативно оновив інтер'єр власного помешкання. Особливістю реновації є спосіб зонування приміщення та використані матеріали, які здавалося б, не поєднуються один з одним.
У В'єтнамі шаленими темпами росте щільність населення, що призводить до нерегульованої забудови міст, пише Archdaily.
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Чітке зонування простору в маленьких будинках є одним з найважливіших чинників. В цьому випадку вертикаль побудована так, що публічність простору починається з підвалу. Тут розташований паркінг, вище є спальня для гостей, і закінчується все приватним простором господаря.
Сірий, чорний та коричневий кольори дуже добре поєднуються один з одним / Фото Archdaily
Окрім чіткого зонування, простори відрізняються матеріалом облицювання.
Так, гараж тут викладений плиткою, схожою на тротуарну, яка намагається з'єднати інтер'єр і зовнішність будинку та сигналізує про існування напіввідкритого простору.
Спальня для гостей навпаки має м'якіший дизайн / Фото Archdaily
На першому поверсі власники відкрили робочу зону, а на другому спальні. В робочій зоні підлога і стеля не мають облицювання. Голий бетон служить як інструмент для створення відчуття промислового простору. Також тут є велика дерев'яна стіна, яка ховає сходи позаду.
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Сходи на всіх поверхах тут дерев'яні / Фото Archdaily
На відміну від бетонного інтер'єру в робочому просторі, приватний складається з дерев'яного облицювання та дерев'яних меблів. Тут в ролі перегородок також використали полікарбонат, що разом створює хоч і незвичний інтер'єр, проте доволі затишний.
Дивіться більше фото інтер'єру будинку з В'єтнаму:
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